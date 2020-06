Zabójstwo polityka CDU. Ruszył proces

Przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności rozpoczął się we wtorek (16.06.2020) we Frankfurcie nad Menem proces 46-letniego Stephana E., oskarżonego o zamordowanie przed rokiem polityka chadeckiej CDU Waltera Luebckego.

Luebcke, pełniący funkcję prezydenta rejencji Kassel w niemieckim landzie Hesja, zginął od strzału w głowę z bliskiej odległości na tarasie własnego domu.

Prokuratura uważa, że motywem zbrodni były nacjonalistyczne, podszyte rasizmem i ksenofobią poglądy domniemanego sprawcy. Walter Luebcke jako polityk CDU angażował się na rzecz pomocy uchodźcom przybywającym do Niemiec.

Oskarżony o zabójstwo 46-letni Stephan E., po aresztowaniu przyznał się do winy, ale potem odwołał swoje zeznania. Na ławie oskarżonych zasiada także 44-letni Markus H., który miał zorganizować zakup broni wykorzystanej do zabójstwa. Prokuratura oskarża go o pomocnictwo w zabójstwie.

Procesowi przed Wyższym Sądem Krajowym we Frankfurcie towarzyszy ogromne zainteresowanie mediów i publiczności. Z powodu epidemii koronawirusa sąd znacznie ograniczył jednak liczebność publiczności.

Procesowi towarzyszą zaostrzone środki bezpieczeństwa

Prawne przepychanki

Po otwarciu rozprawy obrońcy Stephana E. złożyli kilka wniosków domagając się m.in. odłożenia procesu. Tłumaczyli to obawami o zdrowie uczestników z powodu epidemii, a także brakiem możliwości obserwowania procesu przez szerszą publiczność. Złożono tez wniosek o wyłączenie ze składu głównego sędziego, zarzucając mu brak obiektywności.

Cześć wniosków została odrzucona, część czeka na rozpatrzenie. Proces nie został jednak przełożony. Z kilkugodzinnym opóźnieniem odczytano akt oskarżenia.

W charakterze oskarżycieli posiłkowych w procesie biorą udział: wdowa po Walterze Luebcke i jego dwaj synowie. Rzecznik rodziny Dirk Metz powiedział, że rodzina zdecydowała się na udział w procesie wiedząc, z jak ogromnym obciążeniem emocjonalnym się to wiąże. Jak dodał, ich decyzja ma być rozumiana jako wyraz przywiązania do zabitego ojca i męża oraz sygnał przeciwko nienawiści i przemocy.

(DPA/szym)