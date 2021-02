Założyciel Biontech: Podczas ustalania ceny szczepionki był „szereg niewiadomych”

Jak powiedział dziennikowi „Bild” Ugur Sahin, w lipcu został opracowany model cenowy dla wszystkich krajów z odpowiednio dużymi zamówieniami.

– Ceny kształtowały się, zależnie od wielkości zamówienia, na poziomie między 30 a 15 euro – zaznaczył Sahin. – 22 lipca podpisaliśmy kontrakt z USA, który opierał się na nowych parametrach, z którego wynikała cena 19,50 dolarów. Ten model cenowy został następnie przekazany wszystkim uprzemysłowionym krajom – tłumaczył założyciel Biontech.

Stacje NDR, WDR i dziennik „Sueddeutsche Zeitung”podały, że Pfizer i Biontech zażądały w czerwcu od Unii Europejskiej 54,08 euro za dawki opracowanej przez siebie szczepionki. Według dziennikarskich ustaleń, dopiero w listopadzie strony zgodziły się na 15,50 euro za dawkę.

"Szereg niewiadomych"

Sahin podkreślił, że podczas ustalania ceny istniał „szereg niewiadomych”. Szczepionka początkowo była produkowana tylko w małych ilościach dawek przeznaczonych do badań klinicznych. Jak tłumaczył założyciel Biontech, koszt 2 000 dawek wynosił wówczas 1,5 miliona euro. – Infrastruktura potrzebna do masowej produkcji nie istniała. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jak można skalować produkcję, co dokładnie wykażą badania dotyczące dozowania mRNA, a także jakie będą procesy produkcyjne i koszty – mówił Sahin.

W planach nie było również własnego „wielkiego zakładu produkcyjnego jak ten w Marburgu”, podkreślił. – Gdy już wiedzieliśmy, jak obniżyć koszty i ustalić odpowiednią skalę, w krótkim czasie, bo niecałe trzy tygodnie później, sformułowaliśmy z Pfizerem nową propozycję – tłumaczył Sahin.

Szczepionka mRNA Biontech/Pfizer została 21 grudnia zatwierdzona w UE. Komisja Europejska zamówiła jesienią 300 milionów dawek. W lutym UE zabezpieczyła do 300 milionów dodatkowych dawek szczepionki.

(AFP/gwo)