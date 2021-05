Z pomocą dla Indii samolotem rządowym kanclerz Merkel

W nocy z piątku na sobotę (30.04.-1.05.21) Airbus Niemieckich Sił Powietrznych wystartował z lotniska wojskowego Kolonia-Wahn ze 120 respiratorami na pokładzie, zmierzając do stolicy Indii, New Delhi. Niemiecka dostawa ma pomóc w opanowaniu najnowszej potężnej fali koronawirusa w Indiach.

Personel medyczny na pokładzie

„Na pokładzie znajduje się również specjalistyczny personel medyczny, który ma przygotować do działania instalacje do produkcji tlenu” - powiedział agencji DPA rzecznik sił powietrznych. Zespół liczy 13 pracowników. Mają oni przeszkolić lokalny personel Czerwonego Krzyża w Indiach i pozostać tam przez 14 dni.

Siły powietrzne użyły do transportu Airbusa A350 „Kurt Schumacher”, którym latają zywkle kanclerz Angela Merkel oraz inni członkowie rządu. Ze względu na pandemię, przeloty z powodów politycznych są obecnie znacznie ograniczone.

Przeciążony system zdrowotny

W związku z ciągłym, gwałtownym wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem, indyjski system opieki zdrowotnej jest mocno przeciążony i brakuje dosownie wszystkiego. Ostatnio świat obiegły zdjęcia ciężko chorych pacjentów w Indiach. Ludzie duszą się, ponieważ w szpitalach brakuje tlenu - lub dlatego, że w ogóle nie są przyjmowani. Umierają w domach, niektórzy nawet na ulicach. Media społecznościowe pełne są apeli o pomoc.

Przyjęcie osoby zarażonej koronawirusem w centrum medycznym w Kalkucie

Instalacja tlenowa Bundeswehry, której wdrożenie jest obecnie przygotowywane, ma w połowie przyszłego tygodnia polecieć do Indii przez Dubaj - dwoma samolotami transportowymi A400M. Powinno to pomóc przynajmniej niektórym ciężko chorym.

W obliczu dramatycznej sytuacji pandemicznej w Indiach kanclerz Merkel już na początku tygodnia zapowiedziała pomoc rządu federalnego. Niemcy są więc jednym z ponad 40 krajów, które obiecały lub już dostarczyły pomoc.

„Głęboka przyjaźń”

„W walce z pandemią musimy wszyscy trzymać się razem” - podkreśliło na Twitterze Ministerstwo Obrony Niemiec. Indie zostały „mocno doświadczone przez pandemię”.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas (SPD) stwierdził na Twitterze, że Niemcy łączy z Indiami „głęboka przyjaźń”. Podczas gdy pandemia uderza w serce Azji Południowej, niemiecki rząd wysyła „pilnie potrzebne produkty do opieki nad pacjentami” i wspiera kraj „w jego walce z pandemią”.

401.993 nowych zakażeń dziennie

Ministerstwo Zdrowia Indii odnotowało 401. 993 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu jednego dnia - więcej niż jednego dnia w jakimkolwiek innym kraju dotąd. Już dziewiąty dzień z rzędu, liczba nowych zakażeń w Indiach osiągnęła rekordowy poziom. W tym samym okresie na COVID-19 zmarło 3523 osób, a eksperci uważają, że liczba niezgłoszonych przypadków w kraju liczącym 1,3 miliarda ludzi jest bardzo wysoka. Wzrost liczby nowych zakażeń jest prawdopodobnie również spowodowany nowym wariantem wirusa B.1.617.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, rząd indyjski wprowadził szczepionkę dla wszystkich dorosłych. Kilka indyjskich stanów poinformowało jednak, że kończą im się dawki szczepionek lub już się skończyły. Choć Indie są jednym z największych producentów szczepionek, ostatnio z braku surowców produkcja została wstrzymana.

USA wprowadziły zakaz eksportu, który został zniesiony dopiero w tym tygodniu. Jeszcze do końca marca Indie dostarczały szczepionki biedniejszym krajom w ramach inicjatywy ONZ Covax - do czasu, gdy w ich własnym kraju doszło do eksplozji liczby zakażeń. Mniej niż dziesięć procent ludzi w Indiach otrzymało do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Tylko około dwóch procent z nich zostało w pełni zaszczepionych.

(ARD/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>