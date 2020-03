Z filmu do szpitala. Seriale oddają maseczki

Filmowe hotspoty jako cel turystycznych wypraw

Skała Jamesa Bonda

Trochę spokojniej jest w zatoce Phang Nga, u wybrzeży tajlandzkiej wyspy Khao Phing Kan. To tu na planie filmu z Jamesem Bondem z 1974 roku „Człowiek ze złotym pistoletem", doszło do pojedynku z jego przeciwnikiem - Franciskiem Scaramangą. Ich walka toczyła się na 30-metrowej iglicy zwaną Ko Tapu (Wyspa Gwóźdź). Od tego czasu to miejsce nazywa się nieoficjalnie także wyspą Jamesa Bonda.