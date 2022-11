Wysyp grzybów

Czy to jeszcze złota jesień czy już zmiana klimatu? Wielu meteorologów zakłada, że niezwykle wysokie temperatury to efekt globalnego ocieplenia. Cieszyć za to mogą się grzybiarze. Łagodna pogoda sprawia, że grzyby rosną w tym roku szczególnie długo. Jednak akurat te okazy w lesie w Dolnej Saksonii są niejadalne.