Złe nastroje w Daimlerze. Zagrożone miejsca pracy

Zysk koncernu Daimler w 2019 r. wyniósł 2,7 mld euro, to jest o 64 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy przedsiębiorstwo osiągnęło 7,6 mld euro. Jednocześnie koncern sprzedał w 2019 r. 3,34 mln pojazdów (samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek) - tyle samo, co w 2018 r. Odnotowano też wzrost obrotów o trzy procent z 167,4 do 172,7 mld euro.

Szef zarządu Daimlera Ola Källnius podsumowując te wyniki powiedział: „Mimo że wyniki za 2019 są wciąż odbiciem dużego zapotrzebowania na nasze atrakcyjne produkty, nie jesteśmy zadowoleni z zysków”. Jak podkreślił, „wpływ na takie wyniki finansowe miały znaczące obciążenia w ubiegłym roku”.

Obok zmian strukturalnych poważnym obciążeniem dla koncernu ze Stuttgartu był także skandal spalinowy. Dlatego pod koniec stycznia kierownictwo zapowiedziało w przypadku diesli spodziewane dodatkowe wydatki między 1,1 i 1,5 mld euro, które obniżą wynik operacyjny firmy. Jak podkreślił Ola Källnius, przyszłość przedsiębiorstwa leży teraz „w neutralnej mobilności, jeśli chodzi o emisję CO2 oraz w konsekwentnej cyfryzacji”. Żeby to osiągnąć, przedsiębiorstwo zwiększyło inwestowanie w nowe technologie.

Planowana „strategia zrównoważonego biznesu”

Wyzwaniom transformacji w przemyśle motoryzacyjnym Daimler zamierza stawić czoła przy pomocy „strategii zrównoważonego biznesu”. Aby osiągnąć cele dotyczące emisji CO2 oraz finansowania ważnych dziedzin elektromobilności, konieczne są ogromne nakłady techniczne i finansowe. W tym podniesienie wydajności, przy jednoczesnym odchudzeniu przedsiębiorstwa.

Likwidacja miejsc pracy

Do tego zaliczana jest zapowiedziana w listopadzie 2019 r. likwidacja około 10-15 tys. miejsc pracy. Pod koniec ubiegłego roku Daimler zatrudniał na świecie blisko 299 tys. pracowników.

Z powodu kolejnego załamania zysków, pracownicy Daimlera otrzymają premie mniejsze niż w roku ubiegłym. Jak zapowiedziało kierownictwo koncernu, 130 tys. pracowników objętych układami zbiorowymi otrzyma w 2020 r. tylko 597 euro udziału w zyskach. Do tego dojdzie jednorazowa premia w wysokości 500 euro. Rok wcześniej wyniosła ona jeszcze około 4965 euro.

