„Yvonne” nie odpuszcza. Jak przeżyć rekordowe upały?

Rzecznik Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) poinformował, że ostrzeżenie dotyczy całego kraju, ale w różnym stopniu. Na wschodzie jest to stopień ostrzegawczy 1, czyli średnia temperatura w ciągu dnia wyniesie 32 stopnie i więcej. Na zachodzie i południowym zachodzie Niemiec jest to stopień 2, czyli ekstremalne temperatury, przekraczające 38 stopni. Wydane przez DWD ostrzeżenie ma potrwać do czwartku (25.07.) do godziny 19:00.

Gdy jest upał, unikajmy sportów w ciągu dnia

Spodziewany rekord

Punkt kulminacyjny fali upałów niesionych przez wyż „Yvonne” ma nastąpić właśnie w czwartek. W zachodniej części Niemiec słupki rtęci wskażą od 37 do 40 stopni. Możliwe są jeszcze wyższe temperatury, a nawet pobicie dotychczasowego rekordu ciepła w Niemczech. 5 lipca 2015 roku termometry w bawarskim Kitzingen pokazały 40,3 stopnia Celsjusza.

Niewykluczone, że padnie wiele lokalnych rekordów temperatury. W niektórych regionach w czwartek będzie od 32 do 37 stopni. Wartości poniżej 30 stopni mogą wystąpić bezpośrednio na wybrzeżu Bałtyku lub Morza Północnego albo wysoko w górach.

Dopiero pod koniec tygodnia wyż „Yvonne” nad południowymi i zachdnimi Niemcami powinien osłabnąć, a nad rejony te nadciągnie nieco chłodniejsze powietrze.

Jak się ratować przed upałem?

Niemiecka Służba Meteorologiczna przestrzega przed przegrzaniem się oraz ekspozycją na podwyższone promieniowanie UV podczas utrzymującej się fali gorąca. Przedstawiciel DWD Marco Manitta radzi więc, by możliwie najlepiej dopasować tryb życia do upału. Na przykład wcześniej wstawać i pracować, gdy jest jeszcze chłodno, w południe i po południu przebywać w chłodnych pomieszczeniach, zaś aktywność fizyczną na zewnątrz przełożyć na rano lub późny wieczór. Należy pić dużo wody, jeść lekkie potrawy i unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce.

Więcej wody: W takie upały należy pić więcej wody niż zwykle, czyli dzienna dawka powinna wynosić od 2,5 do 3 litrów wody. Nie dotyczy to napojów słodzonych oraz alkoholowych. Internista, kardiolog i pulmonolog z kliniki uniwersyteckiej w Bonn, Dirk Skowasch radzi, by osoby chore na serce lub chore na nadciśnienie skonsultowały się ze swoim lekarzem w kwestii odpowiedniego nawadniania organizmu. Federalne Centrum Promocji Zdrowia (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung / BZgA) również przestrzega przed alkoholem: w taki upał i przy wzmożonym promieniowaniu słonecznym alkohol działa szybciej i mocniej. - Naczynia krwionośne się rozszerzają, cieśnienie przez to spada i zwiększa się ryzyko zapaści - tłumaczy Heidrun Thaiss, szefowa BZgA.

Lepiej unikać słońca

Wypoczynek i regeneracja: Dr Skowasch - pododnie jak DWD - radzi, by nie uprawiać sportu w ciągu dnia, gdy temperatury są najwyższe. W upały należy czerpać z mądrości Hiszpanów i zrobić sobie sjestę. Sport może poczekać do późnego wieczora lub wczesnego poranka. Menu powinno być lekkie i składać się z małych porcji, owoców i warzyw.

Ciepły (!) prysznic: Podczas fali gorąca kusi zimny prysznic, ktąry wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Niestety, dla organizmu stanowi to bardziej obciążenie niż odświeżenie. Lekarz tłumaczy: To jak z zimnymi napojami. Ciało musi się potem znowu podgrzać do temperatury otoczenia, a to stanowi dodatkowe zużycie energii. Lepiej więc wskoczyć pod cieplejszy, letni prysznic.

Wietrzenie jest bardzo ważne: Centrala konsumencka NRW radzi, by pomieszczenia nocami wietrzyć długo, w ciągu dnia zaś - krótko. Cyrkulacja powietrza wywołana nawet tylko wentylatorem również łagodzi skutki upału.

Schowani w cieniu: Brzmi to banalnie, ale podczas upałów cień drzewa lub parasola jest bardzo istotny. A do tego - przewiewne ubranie.

Uwaga na dzieci : Upały są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt i dzieci. Ich mechanizmy termoregulacji nie są bowiem jeszcze w pełni wykształcone. Ważne jest więc, by chronić dzieci kremami z filtrem, zakładać im nakrycia głowy oraz okulary słonieczne. Pownny też przebywać w cieniu. Objawami udaru słonecznego u dzieci są rozgrzana głowa, zaburzenia świadomości i podwyższona temperatura. Wówczas należy natychmiast udać się do lekarza lub na pogotowie.

Udar to bardzo poważna sprawa, z którą natychmiast należy się zgłosić, przestrzega lekarz z bońskiej kliniki. Symptomami są również: bóle głowy, zaburzenia świadomości, wymioty, skurcze. Lekceważenie tych objawów może skończyć się tragicznie.

Woda i cień - najlepsze dla zwierząt

Pamiętajmy o zwierzętach!

Niemiecki Związek Opieki nad Zwierzętami (Deutsche Tierschutzbund) apeluje, by nie zapominać o zwierzętach. Te domowe należy bacznie obserwować. Wiele gatunków bowiem się nie poci, w przeciwiństwie do ludzi. Większość zwierząt domowych reguluje sobie temperaturę pijąc i dysząc. dlatego też bardzo ważny jest dostęp do świeżej wody. Istotne jest też zacienione, chłodne miejsce. Zwierzę powinno też unikać wysiłku, ponieważ istnieje groźba śmierci.

Ekspertka Deutsche Tierschutzbund Moira Gerlach ostrzega: Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać zwierząt w samochodach. Nawet przy otwartych oknach, temperatura w środku jest ogromna, potrafi osiągnąć 50 stopni i zabić w kilka minut.

Objawy przegrzania to gwałtowny i szybki oddech, niepokój, zaburzenia równowagi i wymioty. Zwierzę trzeba wówczas przenieść w chłodne miejsce i okrywać mu łapy mokrym ręcznikiem. Dobrze jest udać się do lekarza.

