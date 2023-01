Wzrasta liczba ukraińskich uczniów w Niemczech - nowe dane

Dokładnie 203 105 uczniów z Ukrainy policzyły w niemieckich szkołach w tygodniu od 16 do 22 stycznia kraje związkowe – ogłosiła w środę (25.01) w Berlinie Konferencja Ministrów Edukacji (KMK).

W porównaniu z wcześniejszym tygodniem, kiedy w niemieckich szkołach odnotowano obecność 199 974 uczniów z Ukrainy, ich liczba wzrosła o 3131. Nadrenia Północna-Westfalia odnotowała największy wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem – o 1472 więcej dzieci i młodzieży z Ukrainy. Dane KMK dotyczą szkół ogólnokształcących i szkół zawodowych.

Krytyka klas powitalnych

O ułatwieniu ukraińskim uczniom nauki i ich integracji mówi się w Niemczech od miesięcy. Eksperci krytykują np. koncepcję klas powitalnych w części landów i postulują zmianę systemu.

W Niemczech na poziomie federalnym nie ma wytycznych ws. sposobu nauczania dzieci uchodźców. W zależności od tego, gdzie mieszkają i od ich znajomości niemieckiego, uczniowie są przypisywani albo do zwykłych klas, albo do oddzielnych klas powitalnych lub przygotowawczych. Istnieją jednak i takie landy, gdzie z zasady dzieci nawet przez rok nauczane są oddzielnie w klasach przygotowawczych. To obniża ich szanse na kontynuację nauki na wysokim poziomie i na szybką integrację.

Łączy się to z innymi problemami w systemie oświaty, m.in. z brakiem nauczycieli. Jest ich w Niemczech ok. 30 tys. za mało. Jednocześnie w niemieckich szkołach pracuje już ok. 3 tysięcy nauczycieli z Ukrainy, ale większość w innej roli niż regularni nauczyciele. Wynika to z różnych wymagań dotyczących tego zawodu w Ukrainie i w Niemczech.

(AFP/mar)