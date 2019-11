Wystawa "Żegnaj, reklamówko!". Najciekawsze trafiły do muzeum

Naprawdę trudno było sobie wyobrazić, że plastikowe reklamówki staną się cennym obiektem, poszukiwanym przez kolekcjonerów, i trafią kiedyś do muzeum. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku były w powszechnym użyciu i kształtowały w znacznym stopniu wygląd ulic nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. Kolorowe torebki z polietylenu i polipropylenu; materiałów, które są dziś synonimem materiału zaśmiecającego i zatruwającego środowisko naturalne, były dawniej cenną powierzchnią reklamową, kształtowaną przez doskonałych grafików. Najrozmaitsze firmy i sieci handlowe na całym świecie wykorzystywały je jako nośnik swojego logo oraz zabawnych haseł reklamowych.

Plastikowe reklamówki jako dzieła sztuki

Dziś plastkowe reklamówki są na całym świecie ostro krytykowane przez obrońców środowiska. Zarzuca się im, że zaśmiecają morza, zanieczyszczają rzeki oraz szpecą parki i inne tereny zielone w miastach. Do zwrócenia większej uwagi na związane z nimi problemy przyczynił się w znacznym stopniu Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ("Fridays for Future") przeciwko globalnemu ociepleniu i zmianom klimatu, który zmusił także polityków do działania na rzecz bardziej skutecznej ochrony środowiska naturalnego.

Legendarna reklamówka sieci dyskontowej ALDI zaprojektowana przez malarza Guenthera Fruhtrunka

Od 2016 roku, niezwykle wcześniej popularne reklamówki można otrzymać w supermarketach i innych sklepach tylko za opłatą. Na ulicach miast widzi się je coraz rzadziej. Zastępują je torebki na zakupy z papieru, tkanin i innych bardziej ekologicznych materiałów, które poddają się recyklingowi. Od roku 2020 w Niemczech nie będzie można używać żadnych torebek plastikowych, o ile wejdzie w życie projekt ustawy w tej sprawie zgłoszony przez minister ochrony środowiska Svenję Schulze.

Takie reklamówki są dziś cennym przedmiotem kolekcjonerskim

Jako przedmioty kolekcjonerskie w muzeum

Muzeum Kultury Dnia Codziennego w zamku Waldenbuch w Badenii-Wirtembergii postanowiło poświęcić spornym plastikowym reklamówkom wystawę czasową pod nazwą "Żegnaj, reklamówko!". Było to możliwe dzięki temu, że dwaj kolekcjonerzy przekazali temu muzem swój zbiór reklamówek liczący prawie 50 tysięcy egzemplarzy, zbieranych przez nich od 1968 roku.

Dla kuratora i restauratorów muzeum było to nie lada wyzwaniem. Po trwających kilka miesięcy oględzinach i selekcji zbioru wyłonili z niego 1100 reklamówek o znacznej wartości artystycznej i historycznej. Co miesiąc na wystawie w zamku Waldenbuch prezentowane będą inne reklamówki. Wystawie tej, która ukazuje je także z punktu widzenia gospodarki i ekologii, towarzyszą różne warsztaty i upcykling, czyli przetwarzanie odpadów na przedmioty o wyższej wartości i użyteczności. W tym przypadku z plastikowych torebek powstaną koszyki, latawce i breloki do kluczy.

Wystawa "Żegnaj reklamówko!", w oryginale "Adieu, Plastiktüte!", na zamku Waldenbuch, będącym filią muzeum landowego Badenii-Wirtembergii w Stuttgarcie, jest otwarta dla zwiedzających do 3 lipca 2020 roku. Wstęp na warsztaty upcyklingu jest wolny.