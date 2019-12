Wysoko wykwalifikowani Niemcy emigrują z kraju. Głównym powodem zarobki

Niemieccy emigranci są młodzi, ambitni i wysoko wykwalifikowani, jak wynika z przedstawionych w środę w Berlinie najnowszych analiz Federalnego Instytutu Badań Demograficznych (BiB). 70 proc. emigrantów stanowią osoby z wykształceniem akademickim. Większość z nich to osoby w przedziale wiekowym od 20 do 40 lat. Jak podaje BiB rocznie emigruje z Niemiec 180 tys. osób z niemieckim obywatelstwem, a około 130 tys. wraca z powrotem do kraju.

W badaniach BiB przeprowadzonych we współpracy z socjologami Uniwersytetu Duisburg-Essen wzięło udział 10 tys. niemieckich emigrantów oraz reemigrantów, którzy między lipcem 2017 i czerwcem 2018 r. opuszczali kraj lub do niego wrócili.

Lepsze zarobki

Duża część uczestników badań wyemigrowała z powodów zawodowych, co się im też finansowo opłaciło. Ponad 60 procent ankietowanych podało, że wynagrodzenie za granicą było w porównaniu z krajowym "lepsze albo o wiele lepsze" - poinformował Andreas Ette z BiB. Po roku pobytu było ono przeciętnie o 1186 euro wyższe od krajowego.

Badania wskazują, że nie brak również negatywnych doświadczeń. Okazuje się, że w przypadku 40 proc. emigrantów dochodzi zagranicą do pogorszenia kontaktów społecznych.

Zdecydowanie najpopularniejszymi krajami dla niemieckich emigrantów były w ostatnich 10 latach Szwajcaria (200 tys.emigrantów), USA (127 tys.) oraz Austria (108 tys.) i Wlk. Brytania (82 tys.).

dpa/jar