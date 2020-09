Wysokie kary za fotografowanie ofiar wypadków i upskirting

Fotografowanie ofiar wypadków będzie w Niemczech w przyszłości karalne. Druga izba niemieckiego parlamentu – Bundesrat – przyjęła odpowiednią nowelizację.

Do tej pory ochrona dóbr osobowych dotyczyła jedynie osób żyjących, teraz zostanie rozszerzona na ofiary śmiertelne wypadków. Według nowych przepisów w Niemczech zakazane będzie nieupoważnione robienie i rozpowszechnianie zdjęć, za co grozić może kara pozbawienia wolności do dwóch lat lub kara grzywny.

Kary za upskirting

To samo dotyczy wykonywanych po kryjomu zdjęć lub filmów, zaglądając nieświadomym tego kobietom pod spódnicę lub w dekolt. Sprawcy wykorzystują często do tego celu sytuacje w tłoku lub środkach komunikacji publicznej.

Zaostrzenie prawa ma chronić przed rozpowszechnianiem takich zdjęć w mediach społecznościowych – czytamy w projekcie ustawy. Aparatami w telefonach komórkowych można już robić zdjęcia wysokiej jakości, a upowszechnienie kamer i możliwości niepozornego korzystania z nich, prowadzi coraz częściej do naruszenia praw fotografowanych osób.

Zmiany wejdą w życie jeszcze w tym roku.

(KNA/dom)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>