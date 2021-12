Wyrok TSUE: za przyśpieszony lot należy się odszkodowanie

Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) został poproszony o wydanie opinii przez sądy w Korneuburgu w Austrii i Duesseldorfie w Niemczech, które prowadzą spory z udziałem pasażerów, firm zarządzających roszczeniami i pięciu linii lotniczych: Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines i Laudamotion.

Trybunał orzekł, że lot należy uznać za odwołany w przypadku, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy przyśpiesza termin wylotu o więcej niż godzinę. To, jak zauważył sąd, podobnie jak w przypadku opóźnienia wylotu, może powodować poważne niedogodności dla pasażerów.

W takich przypadkach linie lotnicze są zobowiązane do wypłaty odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od odległości. Odszkodowanie nie przysługuje jednak, jeżeli przewoźnik poinformował pasażera o zmianie godziny odlotu co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

