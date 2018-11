Wyrok sądu: Porsche do zwrotu

Porsche musi przyjąć od klientki samochód ze zmanipulowanym silnikiem diesla i zapłacić jej odszkodowanie – orzekł sąd krajowy w Stuttgarcie.

W konkretnym przypadku chodziło o Porsche Cayenne Diesel z sześciocylindrowym silnikiem Euro 6 o mocy 262 KM. Sprawę do sądu wniosła kobieta, która zakupiła samochód wyprodukowany w 2014 r.

59 tys. euro plus odsetki

Sędziowie przyznali rację kobiecie. Porsche zainstalował w pojeździe niedopuszczalne oprogramowanie, a zatem działał nieetycznie. Dla właścicielki pojazdu istniało zatem niebezpieczeństwo, że Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego nakaże wycofanie pojazdu – argumentował sąd w Stuttgarcie. Skarżącej należy się odszkodowanie, bo trzeba przyjąć, że nie kupiłaby ona samochodu, gdyby wiedziała o manipulacjach – stwierdzili sędziowie.

Porsche ma zatem przyjąć z powrotem samochód i zwrócić właścicielce ok. 59 tys. euro plus odsetki w wysokości 5 proc. Odpowiada to cenie zakupu Porsche Cayenne, pomniejszonej o kwotę z tytułu użytkowania pojazdu.

Porsche protestuje

Porsche chce się odwołać od wyroku. Od jesieni 2017 r. producent przeprowadza w samochodach Cayenne Diesel (EU6) aktualizację oprogramowania, która eliminuje problem podwyższonej emisji spalin. Inne sąd krajowe w Niemczech odrzucały podobne skargi - argumentuje producent z Zuffenhausen.

Już w połowie tego roku Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego nakazał powrót do warsztatów dwóch modeli Porsche. Wtedy dotyczyło to prawie 60 tys. modeli, w tym także Cayenne.

