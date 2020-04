Wyrok dla 15-letniej Oliwii. Zamordowała brata

Trzylatek Nicolas zginął we śnie, ugodzony nożem 28 razy. Morderczynią okazała się jego przyrodnia siostra, 15-letnia Oliwia. Sąd w Detmold (Nadrenia Północna-Westfalia) skazał ją na 7,5 roku pobytu w zakładzie karnym dla młodocianych. To mniej niż maksymalny wymiar kary dla nieletnich. Sędziowie argumentowali, że Oliwia w pełni przyznała się do winy. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Motywem rywalizacja

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Rodzina, w której w listopadzie 2019 roku doszło do tragedii, pochodzi z Polski. Motywem zbrodni była rywalizacja między rodzeństwem – ustaliła prokuratura. Według Oliwii przyrodni brat odebrał jej matkę i babcię. Sędziowie uznali także, że siostra działała podstępnie.

Prokuratura domagała się dla Oliwii kary ośmiu lat, obrona – od sześciu do siedmiu.

Matka Agnieszka P. była w pracy, kiedy wydarzyła się tragedia. Znalazła chłopca po powrocie i zaalarmowała policję. Oliwię znaleziono następnego dnia w oddalonym o dziewięć kilometrów Lemgo. Podczas aresztowania twierdziła, że ma luki w pamięci, ale nie stawiała oporu.

Problemy rodzinne

Pierwsze lata życia Oliwia spędziła w Polsce. Po wyjeździe matki do Niemiec dziewczynka została z ojcem, który znęcał się nad nią – podaje portal „Der Westen”.

Dopiero w wieku 10 lat matce udało się sprowadzić Oliwię do Niemiec. Krótko potem Agnieszka P. zaszła w ciążę z nowym partnerem i na świecie pojawił się syn Nicolas. Związek z jego ojcem jednak nie przetrwał. Obok problemów rodzinnych Oliwia była w szkole ofiarą mobbingu – donosi tabloid „Bild”.

DPA/dom