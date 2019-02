Wyraźny wzrost przestępstw o podłożu antysemickim w Niemczech i Francji

W sumie odnotowano w ubiegłym roku 1646 czynów przestępczych o podłożu antysemickim – poinformował rząd w Berlinie w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne klubu Lewicy. W 2017 r. było to 1504 takich przestępstw.

W jeszcze bardziej drastycznym stopniu wzrosła liczba antysemickich przestępstw z użyciem przemocy – z 37 w 2017 r. do 62 w 2018. Ranne zostały 43 osoby. Policja ustaliła 857 sprawców, z których 19 zostało zatrzymanych. Nakazów aresztowania jednak nie wydano.

Berliński rząd podkreślił w swojej odpowiedzi, że liczby te nie są ostateczne. Napływają jeszcze dane z poszczególnych krajów związkowych. Dziennik „Tagesspiegel” podaje, że z wcześniejszych, rządowych odpowiedzi wynika, iż większość sprawców pochodzi ze skrajnie prawicowych środowisk.

Podobny rozwój sytuacji we Francji

Pełnomocnik niemieckiego rządu ds. walki z antysemityzmem Felix Klein powiedział agencji prasowej DPA, że rosnąca liczba przestępstw o podłożu antysemickim w Niemczech i Francji dowodzi, iż niezbędne jest rozwinięcie europejskich strategii zwalczania antysemityzmu. Kwestia ta ma być priorytetowym tematem przyszłorocznej niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Także we Francji zarejestrowano w 2018 wyraźny wzrost incydentów o podłożu antysemickim: 541, co stanowi 74 procent więcej niż w 2017 roku.

Walka z mową nienawiści

Klein domaga się między innymi unijnej dyrektywy, która pozwoli na bardziej skuteczne zwalczanie nienawiści w Internecie. Za wzór podaje rygorystyczną, niemiecką ustawę o egzekwowaniu prawa w sieciach społecznościowych NetzDG (Netzwerkdurchsetzungsgesetz). Zgodnie z nią operatorzy serwisów społecznościowych muszą usunąć w ciągu 24 godzin treści karalne, w tym mowę nienawiści. Tylko w mniej jednoznacznych przypadkach mają na to tydzień. Niedostosowanie się do tych wymogów grozi grzywną do 50 mln euro.

(dpa, kna, afp / stas)