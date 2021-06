„Wyraźne podejrzenie" o islamistyczny motyw ataku w Wuerzburgu

Bawarski minister spraw wewnętrznych Joachim Herrmann w wywiadzie w radio Bayern2 w poniedziałek (28.06.) podkreślił, że sprawca, zadając pierwsze ciosy nożem, wołał „Allahu Akhbar" („Bóg jest wielki"). Polityk CSU powiedział, że pojawiły się ponadto kolejne oświadczenia, wedle których 24-letni Somalijczyk miał mówić, że zbrodnia to jego „osobisty wkład w Dżihad". Jego zdaniem, istnieje „wyraźne podejrzenie" o islamistyczny motyw ataku.

W schronisku dla bezdomnych, gdzie podejrzany przebywa od jakiegoś czasu, śledczy znaleźli przedmioty o cechach „islamistycznego materiału propagandowego”. „Osobiście jestem zdania, że osoby niebezpieczne, które popełniły poważne przestępstwa, powinny być deportowane tak szybko, jak to możliwe” – stwierdził minister. Według ministra, dotychczasowe zachowanie sprawcy z Wuerzburga nie dawało wystarczających powodów do deportacji, bo nie było wobec niego żadnych zarzutów z punktu widzenia prawa karnego.

Problemy psychiczne sprawcy

Peter Neumann, ekspert ds. terroryzmu z King's College London, który pochodzi z Wuerzburga, powiedział „Main-Post", że nie podejrzewa, iż sprawca należał do kręgów islamistów. Zakłada raczej, że – podobnie jak w przypadku ataku nożownika w 2017 roku – „związał tylko z ideologią islamską". Sprawca z Hamburga i podejrzany z Wuerzburga natomiast najwyraźniej mają poważne problemy psychiczne. Nie wyklucza to motywacji islamistycznej. Jednak do tej pory żadna organizacja terrorystyczna nie przyznała się do tej zbrodni.

W piątek wieczorem 24-letni Somalijczyk zaatakował nożem kuchennym trzy kobiety w wieku 82, 49 i 24 lat w domu towarowym w Wuerzburgu. Następnie zranił jeszcze kilka osób, w tym trzy kobiety w wieku 39, 52 i 73 lat oraz 11-letnią dziewczynkę i 16-letniego chłopca.

Śledczy obecnie klasyfikują go jako samotnego sprawcę z zaburzeniami psychicznymi. Badany jest również możliwy motyw islamistyczny.

