Wypadek autokaru koło Lipska. Są ofiary śmiertelne

Autokar przewoźnika Flixbus rozbił się na autostradzie B9 koło Lipska. Co najmniej pięć osób zginęło, wiele jest rannych.

Do ciężkiego wypadku doszło w środę (27.03.) około godziny 9.45 pomiędzy węzłami Wiedemar a Schkeudizer Kreuz na autostradzie B9 w Niemczech. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn autokar przewoźnika Flixbus relacji Berlin-Zurych zjechał w prawo z pasa ruchu i przewrócił się na bok.

Według policji zginęło co najmniej pięcioro pasażerów, a przynajmniej kilkanaście jest rannych. Są przewożeni do szpitali w regionie Lipska, które zostały zaalarmowane o poważnej sytuacji. Media informują, że do akcji ratunkowej skierowano śmigłowce i wiele karetek.

Autostrada, łącząca Berlin z Monachium, jest zablokowana w obu kierunkach.

Flixbus reaguje

Przewoźnik Flixbus poinformował, że w autokarze znajdowało się 53 pasażerów i dwóch kierowców. „Myślami jesteśmy ze wszystkimi, którzy ucierpieli w tym wypadku i z ich bliskimi” – powiedział rzecznik firmy agencji DPA. Zapewnił, że przewoźnik blisko współpracuje ze służbami ratunkowymi i dołoży wszelkich starań, by szybko wyjaśnić przyczynę wypadku.

DPA, AFP/widz

