Wynik długoletnich badań. Telefony komórkowe nie zwiększają ryzyka guza mózgu

Długoletnie badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii z udziałem wieluset tysięcy kobiet doprowadziły do następującego wyniku: posługiwanie się telefonem komórkowym nie zwiększa ryzyka powstania raka mózgu u ich użytkowników.

Dwie dekady, prawie 1,5 mln badanych

Badania na ten temat prowadzone przez ponad 20 lat w Wielkiej Brytanii pod nazwą „UK Million Women Study” nie potwierdziły obaw o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia wskutek użytkowania telefonów komórkowych. Poinformowali o tym naukowcy z zespołu kierowanego przez Joachima Schuetza z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) w Lyonie we Francji na łamach fachowego czasopisma medycznego „Journal of the National Cancer Institute”.

W badaniach zainicjowanych w 1996 roku setki tysięcy kobiet odpowiedziały w 2001 roku na pytania związane z użytkowaniem przez nie telefonów komórkowych. Po raz drugi odpowiedziały na te same pytania w roku 2011. W sumie w badaniach tych wzięło udział 1,3 mln kobiet urodzonych od 1935 do 1950 roku.

Z 800 tys. kobiet, które w 2001 roku odpowiedziały w pełni na pytania zawarte w pierwszym kwestionariuszu, na guza mózgu zachorowało niespełna 3300. Okazało się, że to, od kiedy i jak często korzystały z telefonów komórkowych, nie miało żadnego wpływu na powstanie u nich guza mózgu.

Od samego początku padały pytania o szkodliwość telefonów komórkowych

Za słabe promieniowanie

W odróżnieniu od innych urządzeń elektronicznych, skorzystanie z telefonu komórkowego wymaga przyłożenia go bezpośrednio do ciała. Z tego powodu od samego początku pojawiło się pytanie dotyczące związanego z tym ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ich użytkowników.

Niemieckie Towarzystwo Neurologiczne oświadczyło w związku z brytyjskimi badaniami na ten temat, że takie promieniowanie nie wystarczy do uszkodzenia genomu zawartego w jądrze komórkowym człowieka i wywołania choroby nowotworowej. Energia wydzielana przez takie telefony nie wystarczy także do podniesienia temperatury ciała ich użytkowników.

Autorzy badań zwracają uwagę, że nowe modele telefonów komórkowych emitują coraz mniejsze promieniowanie. Dlatego nawet częste posługiwanie się nowoczesnymi smartfonami najprawdopodobniej naraża ich użytkowników na taką samą dawkę promieniowania, jak umiarkowane korzystanie z telefonów komórkowych dwóch pierwszych generacji.

Federalny Urząd ds. Ochrony przed Promieniowaniem (BfS) poinformował na swojej stronie internetowej, że międzynarodowe normy dopuszczalnego promieniowania wydzielanego przez telefony komórkowe, ustalone na podstawie obecnej wiedzy na ten temat, są wystarczające aby chronić ich użytkowników przed możliwymi zagrożeniami dla ich zdrowia. Mimo to trzeba mieć na uwadze, że nie wszystko da się przewidzieć i ustalić jednoznacznie. Dlatego korzystanie z telefonów komórkowych powinno odbywać się rozsądnie.

(DPA/jak)

