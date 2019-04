Wymieranie gatunków tak groźne jak ocieplenie klimatu

Światową konferencję w Paryżu zapoczątkował w poniedziałek (29.04.2019) dobitny apel. Robert Watson, prezes międzyrządowej organizacji IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), w ramach której działa zespół ponad stu naukowców, oświadczył że „są niepodważalne dowody na to, że wyniszczanie różnorodności gatunków i ekosystemuosiągnęło poziom, który stwarza dla zdrowia co najmniej takie zagrożenie, jak spowodowane przez ludzi zmiany klimatyczne”.

Dyplomaci oraz naukowcy ze 132 krajów obradować będą do końca tygodnia w stolicy Francji nad sposobami działania oraz rozwiązaniami politycznymi. Po raz pierwszy od 2005 r. na zakończenie konferencji 6 maja opublikowany zostanie globalny raport o stanie różnorodności biologicznej na Ziemi.

Zagrożony blisko milion gatunków

W tym celu 150 ekspertów z 50 krajów przez trzy lata prowadziło tysiące badań. Obecnie przedstawiciele rządów pracować będą nad dokumentem, który wyłoniłby z raportu zasadnicze wnioski, mające posłużyć politykom za podstawę do działania. Już tymczasowy raport przedstawia ponury obraz: blisko milion gatunków zwierząt i roślin zagrożonych jest wyginięciem. Wiele z nich może zniknąć w ciągu najbliższych dekad.

Pieniądze na niedźwiadki panda, ale nie na karaluchy

Zdaniem naukowców w procesie ochrony gatunków wielu ludzi stosuje podwójną miarę. Na ładne lub majestatyczne gatunki zwierząt wpływa więcej datków niż na owady. „Przy tym są one dla ekosystemu równie ważne" - tłumaczą badacze.

Nadzieja na wspólne rozwiązania

Na krótko przed rozpoczęciem konferencji minister środowiska Niemiec Svenja Schulze (SPD) podkreśliła egzystencjalne wręcz znaczenie walki z wymieraniem gatunków roślin i zwierząt. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że na bazie raportu IPBES o bioróżnorodności społeczność międzynarodowa przystanie na „wspólny, ugruntowany naukowo opis sytuacji”, który pomógłby w opracowaniu zbiorowych rozwiązań.

dpa, afp/jar