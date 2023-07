Wykwalifikowani pracownicy. Jak widzą Niemcy po przyjeździe

Aż 90 proc. ankietowanych, którzy jeszcze nie przyjechali do Niemiec, oceniają niemiecka kulturę powitalną wobec wykwalifikowanych pracowników z zagranicy pozytywnie, uważając kraj za gościnny lub częściowo gościnny. Pozytywne nastawienie zmienia się nieco po przeprowadzeniu się do Niemiec – wynika z badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowanego w piątek (07.07.2023).

– Fakt, że osoby, którym udało się przyjechać do Niemiec, są nieco bardziej powściągliwie w ocenie niemieckiej kultury powitalnej niż ci, którzy nadal mieszkają za granicą, nie jest zbyt zaskakujący – powiedział agencji Reuters ekspert OECD Thomas Liebig.

Duże przeszkody

Większość (60 procent) osób mieszkających obecnie w Niemczech jest generalnie zadowolona z życia w tym kraju. Badanie pokazuje jednak również, że wykwalifikowani pracownicy napotykają duże przeszkody, chociażby podczas starań o wizę.

Zamiar przeniesienia się do Niemiec mógł zostać zrealizowany tylko przez część osób.

W pierwszej turze badania, więcej niż połowa wysoko wykwalifikowanych pracowników wyraziła zdecydowany zamiar podjęcia pracy w Niemczech. Okazało się, że sześć miesięcy później jednak tylko cztery procent z nich przyjechało do Niemiec.

– Chodzi przede wszystkim o zagraniczne placówki wydające wizy, w przypadku których czas oczekiwania jest długi i gdzie brakuje wykwalifikowanego personelu. Również uczestnicy naszego badania postrzegają to jako jedną z największych przeszkód – tłumaczy ekspert OECD Thomas Liebig. – Ponad 4 na 10 osób dostrzega w tym wielki problem – uzupełnia.

Na potrzeby badania, zleconego przez resort pracy Niemiec, OECD przepytała ok. 10 tys. osób, które już brały udział we wcześniejszej ankiecie. Jesienią ubiegłego roku OECD przeprowadziła badanie wśród prawie 29 tys.zagranicznych fachowców, którzy korzystając ze strony internetowej „Make it in Germany” wykazali zainteresowanie pracą w Niemczech. Jest to portal internetowy niemieckiego rządu dla wykwalifikowanych pracowników. 74 procent ankietowanych miało ukończone studia i ponadprzeciętny poziom wykształcenia. Prawie połowa z nich podała, że pracuje w zawodzie, w którym brakuje pracowników.

Bundesrat (izba parlamentu, która jest przedstawicielstwem krajów związkowych) zatwierdził w piątek ustawę Bundestagu, której celem jest ułatwienie przyjazdu wykwalifikowanych pracowników z krajów spoza UE do Niemiec.

(RTR/gwo)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>