Wydawca magazynu „Compact“: „Jestem zwolennikiem Putina”

Wydawca „Compactu” Jürgen Elsässer ponownie skrytykował rząd Niemiec i zadeklarował swoje poparcie dla prezydenta Rosji Władimira Putina. „I oczywiście nikt nie zabroni mi mówić: jestem zwolennikiem Putina” – powiedział Elsässer na regionalnej konferencji partii AfD w Magdeburgu, w Saksonii-Anhalt. Otrzymał za to wielkie brawa od zgromadzonych. Podczas przemówienia powitalnego nazwał niemiecką minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser „faszystką”, ministra obrony Borisa Pistoriusa „zbrodniarzem wojennym” i obraził liderkę Partii Zielonych Ricardę Lang.

Zniesiony zakaz

W tym tygodniu Federalny Sąd Administracyjny tymczasowo zniósł zakaz wydawania skrajnie prawicowego magazynu „Compact”, ogłoszony 16 lipca przez Nancy Faeser. Szefowa MSW uzasadniała zakaz m.in. tym, że pismo jest „główną tubą środowiska prawicowej ekstremy”. Jednak sędziowie wyrazili wątpliwości co do proporcjonalności zakazu. Oznacza to, że magazyn może być ponownie publikowany pod określonymi warunkami. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w postępowaniu głównym. .

Braterskie relacje z AfD

Jürgen Elsässaer przemawiał w Magdeburgu z dużą pewnością siebie i powiedział, że jego sukces prawny pokazał, że „zwycięstwo jest możliwe”. Jeśli jego pismo zdołałoby pokonać Faeser, AfD w Saksonii-Anhalt mogłaby w niedalekiej przyszłości osadzić stanowisko premiera. Jednocześnie podkreślił on, że relacje „Compactu” z regionalnym oddziałem AfD są od lat bardzo serdeczne i braterskie. Wydawca skarżył się, że „drapieżne państwo” nadal zajmuje mienie „Compactu”. Dodał, że zamierza domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia od MSW. Ogłosił też zamiar utworzenia awaryjnej usługi pocztowej dla magazynu i mówił o „tysiącach zamówień”. Jak poinformował, przywiózł 200 egzemplarzy „Compactu” na konferencję partyjną i tam je sprzedał.

(DPA/jar)

