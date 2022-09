Wyciek w elektrowni atomowej Isar 2. Nie ma zagrożenia

Usterka zaworu w bawarskiej elektrowni jądrowej Isar 2 budzi wątpliwości co do ewentualnej dalszej eksploatacji w ramach planowanej przez rząd Niemiec polityki rezerw energetycznych. Według operatora Preussen Elektra naprawa nie jest konieczna, jeśli elektrownia zakończy pracę zgodnie z planem do końca tego roku - poinformowało federalne ministerstwo środowiska. Aby elektrownia mogła dłużej pracować, musiałoby dojść do jej wyłączenia i remontu, który potrwałby około tygodnia i został przeprowadzony jeszcze w październiku – przekazał operator.

Preussen Elektra miała wcześniej zwrócić uwagę, że elementy paliwowe rdzenia reaktora już w listopadzie miałyby zbyt niską reaktywność, aby móc potem ponownie uruchomić elektrownię. Tymczasem resort środowiska twierdzi, że do tej pory operator „zawsze podawał, że elektrownia będzie pracować z niemal pełną mocą do końca roku”.

Już w ubiegłym tygodniu w trakcie rozmów technicznych dotyczących przygotowań do funkcji rezerwowej przedsiębiorstwo energetyczne rzekomo poinformowało resort środowiska o nieszczelności wewnętrznego zaworu. Jak zapewnił w poniedziałek (19.09.2022) rzecznik resortu, nie wpłynęło to jednak na pogorszenie bezpieczeństwa pracy elektrowni. O usterce operator poinformował także bawarski urząd nadzoru jądrowego.

Tymczasem resort środowiska zwrócił uwagę, że informacje przekazane przez Preussen Elektra zawierają „kilka nowych faktów” w porównaniu z tymi, które operator przekazał ministerstwu gospodarki w piśmie z 25 sierpnia.

Ostrzeżenie Preussen Elektra przed trybem awaryjnym

Teraz fakty te muszą być uwzględnione w planowaniu ws. przygotowania elektrowni jądrowej do produkcji energii elektrycznej po 31 grudnia – podało ministerstwo środowiska. Obecnie oba resorty analizują sytuację.

Resortowi środowiska chodzi przede wszystkim o to, by nadal zagwarantować wysokie standardy bezpieczeństwa niemieckich elektrowni jądrowych. „Szczególną uwagę poświęca się sprawdzeniu oceny stanu elektrowni wystawionej przez urząd nadzoru jądrowego w Bawarii oraz przez jej operatora pod kątem nieszczelności zaworu” – poinformowało ministerstwo.

Ponieważ Rosja dostarcza do Niemiec znacznie mniej gazu minister gospodarki Niemiec Robert Habeck zapowiedział na początku września, że okres eksploatacji elektrowni Isar 2 w Bawarii i elektrowni Neckarwestheim w Badenii-Wirtembergii zostanie przedłużony do połowy kwietnia 2023 roku jako rezerwa awaryjna w przypadku wąskich gardeł w dostawach energii.

Elektrownia atomowa Isar 2 została zbudowana w 1988 roku. W przeszłości krytycy przedłużenia okresu jej eksploatacji wielokrotnie wskazywali na zagrożenia wynikające z zaawansowanego wieku reaktora. W ramach wycofywania się z energii jądrowej zrezygnowano również z kontroli bezpieczeństwa siłowni atomowych, które przeprowadzane co 10 lat.

(DPA/jar)

