Wybuch w Leverkusen. Trwają poszukiwania zaginionych

Na terenie parku przemysłowego w Leverkusen trwają w środę (28.07.2021) poszukiwania pięciu osób, zaginionych po wtorkowym wybuchu w spalarni śmieci. Z każdą godziną akcji ratunkowej słabną jednak nadzieje na odnalezienie żywych ludzi. – Całą noc trwały poszukiwania i dogaszanie, a dziś w ciągu dnia będziemy kontynuować – mówił w środę rano komendant straży pożarnej w Leverkusen Hermann Greven w rozmowie ze stacją WDR 2. – Trochę potrwa, zanim sytuacja będzie jasna – dodał, sugerując, że poszukiwania zaginionych nie zakończą się szybko.

Od wtorkowego wieczoru nie zmienił się bilans ofiar tragedii. Zginęły co najmniej dwie osoby: pracownik firmy Currenta, gdzie doszło do wybuchu oraz pracownik firmy zewnętrznej. 31 osób zostało rannych. Stan jednej rannej osoby jest ciężki. Rzecznik parku przemysłowego przyznał w rozmowie z agencją DPA, że im dłuższa akcja poszukiwawcza oraz im bardziej ratownicy zbliżają się do źródła pożaru, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że odnajdą jeszcze żywych ludzi. – To była potężna eksplozja, która spowodowała duże szkody – powiedział rzecznik. Do akcji gaśniczej użyto piany, dlatego wokół miejsca wybuchu jest zła widoczność, co utrudnia poszukiwania.

Niepokojący osad

Według policji wyjaśnianie przyczyn na miejscu eksplozji będzie mogło rozpocząć się dopiero w czwartek.

Władze miasta nadal apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności ze względu na opad sadzy. Nie ma jeszcze wyników analizy laboratoryjnej osadu, dlatego tam gdzie po eksplozji go zauważono, mieszkańcy powinni się powstrzymać od spożywania owoców i warzyw z ogrodów oraz korzystania z mebli ogrodowych czy basenów. Zamknięte są place zabaw w dzielnicach Lverkusen, położonych najbliżej miejsca wybuchu. Można już jednak otwierać okna.

Po eksplozji nad okolicą parku przemysłowego uniosła się chmura czarnego dymu. Według władz miasta w okolicy zauważono potem cząstki nawet o wielkości monety euro i oleistej konsystencji. Dopiero w czwartek znane maja być wyniki analizy laboratoryjnej osadu.

Firma Currenta, na której terenie doszło do eksplozji, poinformowała, że palił się zbiornik z rozpuszczalnikiem chlorowym. W środę firma zapewniła, że na bieżąco monitorowany jest stan powietrza, ale jak dotąd nie stwierdzono obecności szkodliwych substancji.

DPA/ widz