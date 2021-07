Wybuch w Leverkusen. Brak nadziei na odnalezienie żywych ludzi

Na terenie parku przemysłowego w Leverkusen trwały w środę (28.07.2021) poszukiwania pięciu osób, zaginionych po wtorkowym wybuchu w spalarni śmieci. Z każdą godziną akcji ratunkowej słabły nadzieje na odnalezienie żywych ludzi. - Nie mamy wielkiej nadziei na to, że zaginieni jeszcze żyją - przyznał po południu w dyrektor zarządzającej parkiem firmy Currenta Frank Hyldmar, przekazując wyrazy współczucia bliskim ofiar oraz rannym.

Od wtorkowego wieczoru nie zmienił się bilans ofiar tragedii. Zginęły co najmniej dwie osoby: pracownik firmy Currenta oraz pracownik firmy zewnętrznej. 31 osób zostało rannych. Stan jednej rannej osoby jest ciężki.

Juz w środe rano rzecznik parku przemysłowego przyznał w rozmowie z agencją DPA, że im dłuższa akcja poszukiwawcza oraz im bardziej ratownicy zbliżają się do źródła pożaru, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że odnajdą jeszcze żywych ludzi. – To była potężna eksplozja, która spowodowała duże szkody – powiedział rzecznik. Do akcji gaśniczej użyto piany, dlatego wokół miejsca wybuchu jest zła widoczność, co utrudnia poszukiwania.

Niepokojący osad

Wyjaśnianie przyczyn na miejscu eksplozji będzie mogło rozpocząć się dopiero w czwartek. Już w środę policja w Kolonii wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego doprowadzenia do eksplozji oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Władze miasta nadal apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności ze względu na opad sadzy. Nie ma jeszcze wyników analizy laboratoryjnej osadu, dlatego tam gdzie po eksplozji go zauważono, mieszkańcy powinni się powstrzymać od spożywania owoców i warzyw z ogrodów oraz korzystania z mebli ogrodowych czy basenów. Zamknięte są place zabaw w dzielnicach Lverkusen, położonych najbliżej miejsca wybuchu. Można już jednak otwierać okna.

Po eksplozji nad okolicą parku przemysłowego uniosła się chmura czarnego dymu. Według władz miasta w okolicy zauważono potem cząstki nawet o wielkości monety euro i oleistej konsystencji. Dopiero w czwartek znane maja być wyniki analizy laboratoryjnej osadu.

Firma Currenta, na której terenie doszło do eksplozji, poinformowała, że palił się zbiornik z rozpuszczalnikiem chlorowym. W środę firma zapewniła, że na bieżąco monitorowany jest stan powietrza, ale jak dotąd nie stwierdzono obecności szkodliwych substancji.

Urząd ds. środowiska w Nadrenii Północnej-Westfalii poinformował, że zakłada wstępnie, iż wraz z chmurą dymu na okoliczne tereny mieszkalne przedostały się dioksyny, związki PCB oraz furanu. Wyniki badań będą jednak znane pod koniec tygodnia.

DPA/ widz