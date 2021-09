Wybory w Niemczech. W Bundestagu może zasiąść nawet ponad 900 posłów

Analitycy opracowujący prognozę na potrzeby cyklicznego programu telewizyjnego „Politbarometer” przewidują następujące wyniki procentowe niedzielnych wyborów do Bundestagu: SPD 25 procent, CDU/CSU 23, Zieloni 16,5, FDP 11, AfD 10 i Lewica 6 procent.

Wyniki ostatniego przed wyborami sondażu stacji telewizyjnej RTL/ntv „Trendbarometer” były niemal identyczne: SPD 25 procent, CDU/CSU 22, Zieloni 17, FDP 12, AfD 10 i Lewica 6 procent.

Najliczniejszy w historii

Z obliczeń specjalisty od niemieckiego prawa wyborczego Roberta Vehrkampa z Fundacji Bertelsmanna wynika, że przyszły Bundestag, wybrany w niedzielę (26.09.2021), może liczyć ponad 900 posłanek i posłów.

Prognozę tę Vehrkamp oparł na najnowszym sondażu wyborczym drugiego programu niemieckiej telewizji publicznej ZDF „Politbarometer” („Barometr polityczny”) z czwartku 23 września. Zdaniem eksperta nowy Bundestag może liczyć od 672 do 912 członków. Wyliczona przez niego średnia to 810 parlamentarzystów. W tej chwili w Bundestagu zasiada rekordowa liczba 709 posłów obojga płci, ale nowy może być jeszcze liczniejszy.

Ponad dwie trzecie Niemców jest zdania, że obecny Bundestag jest za duży. Takiej odpowiedzi udzieliło 71 procent respondentów w ankiecie przeprowadzonej przez instytut badania opinii publicznej YouGov na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA). 11 procent było zdania, że obecna liczba posłów do Bundestagu jest właściwa, a tylko 3 procent respondentów podało, że należy ją zwiększyć.

Trudna prognoza

Trzy podane przez Roberta Vehrkampa liczby posłów do nowego Bundestagu wynikają, jak wyjaśnił, z możliwych różnic w podziale między pierwszym i drugim głosem wyborców. Niemieccy wyborcy oddają dwa głosy: pierwszy na swojego faworyta w danym okręgu wyborczym, a drugi – na partię i jej listę w danym kraju związkowym.

Niemiecki system głosowania może dać mandaty ponad 900 posłom

Bardzo trudno jest przewidzieć, jak rozkładają się sympatie wyborców między poszczególnymi kandydatami i partiami, dlatego podana przez Roberta Vehrkampa średnia 810 posłów wcale nie jest za duża. Ekspert wychodzą z założenia, że niemal połowa wyborców, która odda swój drugi głos na partię FDP, pierwszy odda na partie chadeckie i że wyborcy głosujący na CDU i CSU aż w 80 procentach będą także głosowali na kandydatów z tych partii, co przełoży się na końcową liczbę deputowanych do Bundestagu.

Mandaty dodatkowe i wyrównawcze

Minimalna liczba posłów do Bundestagu wynosi 598 osób – 299 z nich wchodzi do parlamentu na podstawie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w 299 okręgach wyborczych, a druga połowa 299 posłów to osoby pochodzące z listy krajowej partii biorących udział w wyborach.

Liczba posłów może się jednak zwiększyć wskutek tzw. mandatów dodatkowych i wyrównawczych. Mandaty dodatkowe powstają wtedy, gdy partia otrzyma mandatów bezpośrednich więcej niż wynikałoby to z liczby drugich głosów oddawanych na nią i wtedy dana partia może te mandaty zachować. Z drugiej strony, dla zachowania powstałych w wyniku wyborów stosunków większościowych między poszczególnymi partiami, inne partie otrzymują tak zwane mandaty wyrównawcze, co zwiększa ogólną liczbę posłów do Bundestagu.

W ostatnich wyborach do Bundestagu w 2017 roku przyznano 46 mandatów dodatkowych i 65 wyrównawczych. CDU otrzymała wtedy 36 mandatów dodatkowych, CSU 7, a SPD 3. SPD równocześnie otrzymała wtedy 19 mandatów wyrównawczych, FDP 15, AfD 11, a Lewica i Zieloni po 10 takich mandatów. W rezultacie w 2017 roku do Bundestagu weszło aż 709 posłanek i posłów.

(DPA/jak)

