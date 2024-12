Wybory w Niemczech. Takiej koalicji nie chcą chadecy

Niemcy przygotowują się do wyborów parlamentarnych, które odbędą się 23 lutego 2025 r. W przydatku wygranej chadecji CDU/CSU (a na to wskazują sondaże) szef bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) Markus Söder stanowczo wyklucza koalicję z Zielonymi. Pytany o to w wywiadzie dla „Bild am Sonntag” Söder potwierdził, że jest „bardzo stanowczy w tej kwestii”.

Spór o odsyłanie migrantów

Jednym z powodów jest stanowisko Zielonych dotyczące odsyłania migrantów na granicach Niemiec. Zieloni odrzucają to „elementarne” dla chadecji żądanie. „Dlatego jest dla nas jasne, że Zieloni odpadają” – powiedział szef CSU i premier Bawarii.

Söder określił Zielonych jako „głównego hamulcowego w kwestii migracji”. Jego zdaniem partia ta działa „w oparciu o całkowicie błędną koncepcję”. Premier Bawarii ostro skrytykował partię Zielonych, która – jak stwierdził – „praktycznie zniewoliła się mentalnie przez Roberta Habecka”. Gdyby Habeck przez kolejną kadencję był ministrem gospodarki, „byłoby to katastrofą dla nastrojów w Niemczech, dla gospodarki – ponieważ ekonomia to także psychologia” – powiedział Markus Söder.

W wywiadzie dla „Bild am Sonntag” szef CSU Söder przypisał stagnację notowań chadecji w sondażach niepewności wielu potencjalnych wyborców. Wielu z nich zadaje sobie pytanie: „Czy to wystarczy do fundamentalnej zmiany? A może to tylko zmiana rządu, a nie zmiana kierunku? Czy oznacza to Angelę Merkel 4.0? A może to jednak nowy rząd, z nowym podpisem i mentalnością?” – mówił Söder w wywiadzie.

Notowania w sondażach

Już wiele razy premier Bawarii dał do zrozumienia, że kategorycznie wyklucza koalicję z Zielonymi. Ogranicza to poważnie możliwości koalicyjne chadecji po wyborach. Zgodnie z aktualnymi sondażami partnerem mogłaby być tylko socjaldemokratyczna SPD.

W sondażu ośrodka Infratest-dimap z 19 grudnia br. poparcie dla SPD i Zielonych deklarowało po 14 proc. wyborców. Na chadecję CDU/CSU chce głosować 33 proc. Za chadekami plasuje się uznawana częściowo za skrajnie prawicową Alternatywa dla Niemiec (19 proc.). Na lewicowo-populistyczny Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) chce głosować 5 proc. wyborców. Zgodnie z tym sondażem pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyliby liberałowie z FDP ani partia Lewica. Poparcie dla obu ugrupowań deklaruje zaledwie po 3 proc. wyborców.

Największe szanse na stanowisko kanclerza ma lider CDU Friedrich Merz.

(AFP/dom)

