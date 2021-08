Wybory w Niemczech: Rosną notowania socjaldemokratów

– Jest jeszcze sześć tygodni do wyborów do Bundestagu i jeszcze kilka procent, a to wystarczy – powiedział w wywiadzie dla magazynu „Der Spiegel" socjaldemokratyczny kandydat na kanclerza Olaf Scholz. Jego zdaniem to zupełnie realne, by socjaldemokraci wygrali wybory.

W porównaniu z kandydatem CDU/CSU Unii na kanclerza Arminem Laschetem (CDU) i kandydatką Zielonych, Annaleną Baerbock, federalny minister finansów ma przewagę, wynika z „Politbarometru" ZDF. 59 procent ankietowanych powierzyłoby mu fotel kanclerza, podczas gdy Laschet miałby poparcie 28 procent, Baerbock - 23 procent.

Socjaldemokraci odzyskują grunt pod nogami

Jednak w Niemczech wyborca stawia krzyżyk przy nazwie partii. Ale także tu są dobre wieści dla SPD, która zyskała ostatnio w kilku sondażach (Kantar, Forsa, Forschungsgruppe Wahlen) i może pochwalić się poparciem na poziomie 19 procent. Chadecy (CDU/CSU) odnotowują straty i w sondażach mijającego tygodnia mają poparcie na poziomie 22-26 procent.

Pogorszyły się również notowania Partii Zielonych. Kształtują się na poziomie od 18 do 21 procent. – Nawet z drugiego miejsca można zostać kanclerzem – mówi optymistycznie Scholz.

Przy tak rozkładającym się poparciu matematycznie możliwa byłaby na przykład koalicja SPD, Zielonych i FDP. Zapytany o współpracę z liberałami (FDP), Scholz powiedział, że Niemcy mają „długą tradycję” współpracy socjalistów z liberałami.

Podkreślił, że w młodości ukształtowało go kanclerstwo Willy'ego Brandta i Helmuta Schmidta (obaj SPD) w latach 1969-1982. – Obaj rządzili razem z FDP i ten okres był dobry dla kraju – powiedział Scholz.

Możliwość różnych sojuszy

FDP ma obecnie 11-12 procent poparcia i jest tym samym czwartą siłą polityczną w Niemczech. Skrajnie prawicowa AfD uzyskuje od 10 do 11 procent. Lewica jest na poziomie 7 procent.

Pozostałe partie wspólnie osiągają wysoki wskaźnik poparcia na poziomie od 8-9 procent.

W sprawie przyszłych rządów głos zabrał także sekretarz generalny partii Zielonych Michael Kellner. – Możliwe są sojusze, w tym czarno-zielono-żółty (CDU/CSU-Zieloni-FDP – red.), czarno-czerwono-żółty (CDU/CSU-SPD-FDP), koalicja Zielonych, SPD i FDP lub koalicja Zielonych, SPD i Lewicy – stwierdził w wywiadzie dla RTL.

DPA/sier