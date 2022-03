Wybory w Kraju Saary. Wygrana SPD, porażka CDU

SPD wygrała wybory regionalne w Kraju Saary. Według prognoz telewizji ARD i ZDF z godziny 18.00, socjaldemokraci i ich czołowa kandydatka Anke Rehlinger znacznie wyprzedzili CDU, zdobywając około 43-44 proc. głosów. To wzrost o 14 punktów procentowych w porównaniu z poprzednimi wyborami.

Chrześcijańscy demokraci, na czele których stoi w Kraju Saary dotychczasowy premier Tobias Hans, ponieśli historyczną porażkę. CDU straciła około 13 punktów procentowych.

Zmiana w rządzie

Niedzielne wybory do landtagu w Saarbruecken oznaczają zmianę na stanowisku szefa rządu. Poprzednia wicepremier Kraju Saary, 45-letna minister gospodarki Rehlinger, ma teraz duże szanse na objęcie stanowiska premier. W obecnym rządzie socjaldemokraci byli mniejszym partnerem w koalicji z CDU. Może się okazać, że w nowej konstelacji SPD może rządzić sama.

Radość w obozie SPD

Zgodnie z prognozami ARD i ZDF na CDU głosowało około 27,5 proc. wyborców. AfD, Zieloni i FDP muszą jeszcze obawiać się o wejście do parlamentu, ponieważ ich wyniki oscylują wokół progu 5 procent. AfD uzyskała według prognoz 5,5 proc., Zieloni od 5,5 do 6 proc., a FDP od 4,8 do 5,0 proc. Partia Lewica z wynikiem niższym niż 3 proc. najprawdopodobniej nie wejdzie do landtagu.

Test dla Berlina

W Kraju Saary – najmniejszym landzie Niemiec (nie licząc miast-landów) – uprawnionych do głosowania było ponad 750 tys. obywateli.

Przez 23 lata Kraj Saary znajdował się w rękach CDU. Najpierw rządem kierował Peter Mueller, od 2011 roku Annegret Kramp-Karrenbauer (późniejsza szefowa CDU), a od 2018 roku Tobias Hans.

Dotychczasowy premier Kraju Saary Tobias Hans

Dzisiejsze wybory regionalne były pierwszymi od czasu wygranej SPD na płaszczyźnie federalnej i objęciu rządów przez kanclerza Olafa Scholza. Pierwsze także po objęciu przewodnictwa w CDU przez Friedricha Merza. Stąd wybory w Kraju Saary uchodzą za pierwszy test obecnej koalicji SPD, Zielonych i FDP w Berlinie.

(DPA/dom)