Wybory w Goerlitz. Decydująca rozgrywka

Wszystkie oczy zwrócone są na Goerlitz. W najbliższą niedzielę mieszkańcy graniczącego ze Zgorzelcem miasta wybiorą swojego burmistrza. Może nim zostać polityk prawicowo-pulistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) – Sebastian Wippel. Byłby on wtedy w Niemczech pierwszym burmistrzem z ramienia AfD. Jego wybór byłby także ważnym sygnałem przed wyborami regionalnymi w Saksonii 1 września br.

„Bezpieczne granice” czy „europejskie miasto”

W pierwszej turze wyborów 26 maja Wippel dostał najwięcej głosów – 36,4 proc. Jego kontrkandydat z CDU Ursu Octavian już tylko 30,3 proc. To on powalczy w najbliższą niedzielę o urząd burmistrza.

36-letni policjant Sebastian Wippel chce zapunktować, mówiąc o bezpieczeństwie, rodzinie i gospodarce. Jego slogan to „bezpieczne granice zamiast bezgranicznej przestępczości”.

Tym może Wippel zdobyć wyborców w mieście położonym na granicy z Polską. Porusza on także temat stosunkowo niskich płac – z 68 procent średniej krajowej Goerlitz plasuje się na szarym końcu.

Ursu Octavian (CDU): przyjazne rodzinom, otwarte miasto europejskie

Tylko „przyjazne rodzinom, otwarte miasto europejskie Goerlitz” będzie się z powodzeniem rozwijać – podkreśla z kolei chadecki kontrkandydat Ursu Octavian, który – podobnie jak Wippel – zasiada już w saksońskim parlamencie. Pochodzący z Rumunii muzyk przyjechał do Goerlitz w 1990 roku, założył tam rodzinę i został.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Zwarte szeregi

Wynik wyborów jest otwarty. Po tym jak kandydaci Zielonych i Lewicy wycofali się z drugiej tury wyborów, szanse 51-letniego Oktaviana powinny wzrosnąć. Lewica wezwała do „ignorowania osobistej wrażliwości i różnic politycznych”. Chce koniecznie zapobiec wyborowi polityka AfD.

„Kiedy demokracja jest w niebezpieczeństwie, siły demokratyczne muszą się zjednoczyć w oporze” – oświadczył okręgwy oddział partii Lewica, zalecając tym samym głosowanie na kandydata CDU. „Jesteśmy gotowi zrobić coś, co było dotychczas nie do pomyślenia”. Również kandydatka Zielonych Franziska Schubert zrezygnowała z udziału w drugiej turze wyborów.

Celebryci apelują

Przed AfD ostrzegali już niemieccy aktorzy i filmowcy, tacy jak Daniel Bruehl, Armin Rohde czy Stephen Daldry. W otwartym liście do wyborców napisali: „Nie poddawajcie się wrogości, niezgodzie i wykluczeniu”. Przemysł filmowy odkrył Goerlitz już kilka lat temu ze względu na historyczny urok miasta.

Wybory burmistrza są sygnałem wychodzącym poza granice miasta. Zwycięstwo AfD wzmocniłoby pozycję AfD na dwa i pół miesiąca przed wyborami do regionalnego parlamentu. AfD była już w Saksonii najsilniejszą partią w wyborach do Bundestagu w 2017 r., podobnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dla premiera Saksonii – Michaela Kretschmera (CDU) – wybory burmistrza Goerlitz to nie tylko osobiste starcie; w wyborach do Bundestagu przegrał on z politykiem AfD Tino Chrupallą.

Teraz Chrupalla promuje swojego partyjnego kolegę Wippela i sprowadza do miasta znanych polityków AfD, takich jak Alice Weidel. Obserwatorzy twierdzą, że ma ambicje na stanowisko szefa saksońskiego rządu. Niedzielna rozgrywka w Goerlitz wskaże mu kierunek.

(AFP/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>