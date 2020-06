Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie za granicą

NIebawem poznamy szczegóły głosowania za granicą w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 28 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do wtorku, 9 czerwca, minister spraw zagranicznych powoła rozporządzeniem obwody za granicą oraz ustali tryb głosowania w tych obwodach. Uruchomiona zostanie też platforma eWybory, która służy do rejestracji wyborców.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje utworzenie 169 komisji wyborczych. To niemal dwukrotnie mniej niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Ograniczenie ilości komisji MSZ tłumaczy pandemią koronawirusa.

W Niemczech liczba obwodów do głosowania ma wynieść 15 – cztery w Berlinie, pięć w Kolonii oraz po trzy w Hamburgu i Monachium.

Korespondencyjnie czy osobiście?

W Niemczech i innych dużych skupiskach Polonii (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Irlandia, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania) głosowanie przeprowadzone zostanie wyłącznie korespondencyjnie – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Zgodnie z tymi planami w Austrii, Danii, Czarnogórze, Indiach i kilku innych państwach możliwe będzie tylko osobiste głosowanie. Mieszany model będą mieli do wyboru Polacy m.in. w Czechach, Szwecji, krajach bałtyckich, Grecji, Chinach i Brazylii. Będą mogli zdecydować, czy do urn pójdą osobiście, czy zagłosują listownie.

Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r. Kolejka przed ambasadą w Berlinie

9 czerwca w systemie eWybory rozpocznie się także rejestracja osób zamierzających wziąć udział w wyborach prezydenckich. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem systemu do zmian w procesie wyborczym z możliwością głosowania listownie – informuje Ambasada RP w Berlinie.

Kilka dni na zgłoszenie

W przypadku głosowania korespondencyjnego możliwość zgłoszenia się do spisu wyborców będzie istnieć do 15 czerwca.

Zgłoszenia dokonane przed 10 maja pozostaną skuteczne, są one jednak zgłoszeniami do głosowania osobistego. – Dlatego wyborca, który będzie głosował korespondencyjnie, będzie musiał potwierdzić w systemie eWybory swój zamiar oddania głosu w tej właśnie formie – wyjaśnia Dariusz Pawłoś, attaché prasowy Ambasady RP w Berlinie. Obowiązek taki będą mieli m.in. Polacy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. I tylko sześć dni na potwierdzenie udziału w wyborach.

Kampania informacyjna

Z naszych informacji wynika, że przed uruchomieniem rejestracji zostanie przeprowadzona akcja informacyjna skierowana do wyborców zarejestrowanych przed 10 maja. Na ich adresy e-mailowe zostanie wysłana informacja o skuteczności ich wcześniejszego zgłoszenia oraz wskazówki co mają zrobić, aby zagłosować, w szczególności konieczność zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dla właściwych obwodów. Placówki dyplomatyczne mają też informować i instruować, jak postępować w szczególnych przypadkach, takich jak zmiana miejsca zamieszkania czy powrót do Polski.

W Niemczech przed głosowaniem, które miało się odbyć 10 maja, zarejestrowało się ok. 16 tys. osób.

Wybory prezydenckie zaplanowane są na niedzielę, 28 czerwca 2020 w godzinach 7:00 - 21:00 czasu lokalnego z wyjątkiem krajów Ameryki Południowej i Północnej, gdzie głosowanie odbędzie się dzień wcześniej. Ewentualna druga tura wyborów odbyłaby się w niedzielę, 12 lipca.