Wybory parlamentarne 2019: ponowne zwycięstwo PiS

W wyborach do Sejmu zdecydowane zwycięstwo odniosła partia Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Politykom PiS-u udało się uzyskać 43,6 proc. głosów wyborczych. Na drugim miejscu z wynikiem 27,4 proc. znalazła się Koalicja Obywatelska. Obóz Lewicy (partie Razem, SLD oraz Wiosna) poparło 11,9 proc. elektoratu. Do Sejmu dostała się także Koalicja Polska (PSL, Kukiz 15) - 9,6 proc. oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość (6,4 proc.).

Jak podano frekwencja wyborcza wyniosła 61,1proc. Najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu warszawskim (56,84 proc.), a najniższą w okręgu w Opolu (39,45 proc.).

W pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu sondaży exit polls prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że "mamy powody do radości. Mimo potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się utrzyma i będzie trwać dobra zmiana".

- Zasługujemy na więcej, to oznacza zobowiązanie, które dotyczy nas właśnie. Zobowiązanie do lepszej pracy, większej ilości pomysłów. Przyjrzenia się grupom, które nas nie poparły - dodał.

Lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaznaczył z kolei, że wierzy w zwycięstwo w Senacie. Dodał, że "współpraca partii to jedyna droga". - Przed nami kolejne wybory, wybory prezydenckie. Te wybory wygramy! To nasza obietnica - zadeklarował.