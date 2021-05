Wyższe ustawowe wynagrodzenia za opiekę nad osobami starszymi. Pomysł SPD

Scholz, który jest też kandydatem SPD na kanclerza, ogłosił wspólną inicjatywę z Heilem, „która zadba o to, by umowy taryfowe stały się rzeczywistością w sektorze opieki nad osobami starszymi i by panowały w tym sektorze lepsze warunki pracy", jak powiedział Scholz na wirtualnym spotkaniu SPD.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie pielęgnacyjne, podkreślił: „Kto tego nie robi, nie może również liczyć na rozliczenie - taka musi być zasada i chcemy ją konsekwentnie egzekwować”.

Kandydat SPD na kanclerza zaapelował o lepsze płace dla wszystkich tych, którzy wykonują zawody niezbędne podczas koronakryzysu. „Są one systemowo ważne także po kryzysie, ale również i wtedy z większą ilością pieniędzy i większym uznaniem, niż ma to obecnie miejsce”, powiedział Scholz w Poczdamie. Minister finansów Niemiec na wirtualnym spotkaniu pojawił się także w roli czołowego kandydata SPD w Brandenburgii, jeśli chodzi o mandat w wyborach do Bundestagu.

Pieniądze z zasiłku a wynagrodzenia pracowników

Minister pracy Niemiec Hubertus Heil (SPD)

Heil w rozmowie z „Bild am Sonntag” zaproponował ustawę dla sektora pielęgniarskiego w opiece nad osobami starszymi, która miałaby powstać w zgodzie z umowami taryfowymi. Ustawa ta miałaby być przyjęta latem. „Podmioty prowadzące domy opieki będą otrzymywać pieniądze z ubezpieczenia pielęgnacyjnego tylko wtedy, jeśli będą wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenie wynikające z umowy taryfowej” – wyjaśnił Heil.

Próba wprowadzenia przed Heila umowy taryfowej, która obejmowałaby całą branżę, nie powiodła się na początku tego roku.

