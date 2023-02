WWF Niemcy wzywa do ratowania Odry i rozmów z Polską

Stan Odry jest nadal fatalny i bardzo niepokojący, powiedział w niedzielę 5 lutego w Berlinie Finn Viehberg, szef bałtyckiego oddziału WWF Niemcy. Jak podkreślił, oprócz ograniczenia odprowadzania ścieków, konieczne jest natychmiastowe powstrzymanie rozbudowy koryta rzeki po polskiej stronie i renaturyzacja terenów zalewowych. W tym celu rząd Niemiec musi prowadzić negocjacje także z Polską.

Przyczyną masowego śnięcia ryb w sierpniu 2022 roku w Odrze - według WWF chodzi o 360 ton - są ścieki o wysokim zasoleniu w połączeniu z wysoką temperaturą wody i niskim stanem wód w rzece. Doprowadziło to do wysokiego stężenie zanieczyszeń w Odrze i sprzyjało rozwojowi toksycznych glonów słonowodnych. Na długości około 500 kilometrów spowodowało to masową śmierć ryb i małży, w tym ważnych dla ekosystemu Odry gatunków.

Legalne i nielegalne odprowadzanie ścieków

Finn Viehberg wskazał, że rzeka jest nadal obciążona utrzymującym się legalnym i nielegalnym odprowadzeniem do niej ścieków. Jak zaznaczył, w związku z kryzysem klimatycznym, wynikającą z niego suszą i brakiem wody do takiego wymierania ryb mogłoby dojść również w innym miejscu Niemiec czy Europy.

Do przerwania prac po polskiej stronie wezwali też wcześniej m.in. eksperci Instytutu Ekologii Wód i Rybactwa Śródlądowego Leibniza (IGB) w Berlinie, którzy od dekad systematycznia badają Odrę i już w sierpniu jako pierwsi odkryli przyczyną katastrofy. IGB przestrzega, że rozbudowa Odry będzie obniżać stan wody w tej rzece i przez to sprzyjać wymieraniu ryb. Dodatkowo narazi okoliczne tereny na susze.

WWF Niemcy jest członkiem sojuszu na rzecz Odry (Aktionsbündnis lebendige Oder) do którego należy dziesięć niemieckich organizacji. Według informacji w innym ponadgranicznym sojuszu Czas na Odrę siły połączyły niemieckie, polskie i czeskie organizacje ekologiczne.

(epd/jar)

Katastrofa nad Odrą. Niemcy się boją

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>