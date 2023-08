Wspierał przemysł zbrojeniowy Rosji. Siedzi w areszcie

Pomimo sankcji niemiecka firma dostarczyła Rosji maszyny do produkcji karabinów snajperskich. Prokurator generalny wydał nakaz aresztowania.

Jak poinformowała w czwartek (24.08.2023) Prokuratura Generalna w Karlsruhe, Ulli S. były szef firmy z Badenii-Wirtembergii zajmującej się produkcją obrabiarek do produkcji karabinów snajperskich, został aresztowany we wtorek na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.

Podejrzanemu zarzuca się m.in. przestępczą działalność gospodarczą polegającą na naruszeniu sankcji nałożonych przez Unię Europejską ws. eksportu towarów o charakterze militarnym. Według informacji Prokuratury Generalnej podejrzany miał w 2015 roku sprzedać sześć specjalistycznych obrabiarek do produkcji seryjnej karabinów snajperskich rosyjskiemu producentowi broni. Dostarczył je w kolejnych miesiącach poprzez firmy - pośredników ze Szwajcarii oraz Litwy.

Wartość zlecenia sprzedaży wynosiła około dwóch milionów euro. Ulli S. miał także zawrzeć dodatkową umowę dotyczącą instalacji maszyn i szkolenia pracowników w Rosji. Według informacji pracownicy firmy Ulli S. wywiązali się z tych zobowiązań w latach 2015-2016.

Zgodnie z oskarżeniem, na początku 2015 roku podejrzany sprowadził również od swojego rosyjskiego partnera biznesowego cztery karabiny snajperskie „aby je przetestować”. Według Prokuratury Generalnej firma Ulli S. specjalizuje się w produkcji i handlu nowoczesnymi obrabiarkami, utrzymując jednocześnie długotrwałe kontakty z producentami broni w Rosji. Organ ścigania nie podał bliższych informacji na temat przedsiębiorstwa.

Już w 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, Unia Europejska nałożyła szeroko zakrojone sankcje wobec Moskwy. Zakazywały one sprzedaży sprzętu wojskowego. Po masowym ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku wprowadzono bardziej obszerne sankcje gospodarcze.

Liczne zarzuty wobec zachodnich przedsiębiorstw

Jak podaje „Spiegel”, organizacje pozarządowe i media wielokrotnie krytykowały zachodnie przedsiębiorstwa, które celowo omijają sankcje wobec Rosji. Zwłaszcza od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Według „Spiegla” w nowych publicznych oskarżeniach wobec zachodnich firm chodzi między innymi o komponenty do rakiet, pocisków manewrujących, dronów, elektronikę oraz obrabiarki CNC umożliwiające wysoce precyzyjne procesy produkcyjne.

W grudniu 2022 roku brytyjski Królewski Instytut Zjednoczonych Służb (RUSI) podejrzewał pewną niemiecką firmę o bycie częścią łańcucha dostaw dla rosyjskich dronów Orlan.

W czerwcu tego roku tygodnik „Die Zeit” poinformował, że maszyny niemiecko-japońskiego producenta obrabiarek DMG Mori są wykorzystywane w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym. Między innymi przez producenta broni Kalasznikow, producenta helikopterów JSC Ułan-Ude oraz producenta samolotów Sukhoi.

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, firma DMG Mori ogłosiła zaprzestanie prowadzenia działalności w Rosji – pisze „Spiegel”.

(AFP/Spiegel/jar)

