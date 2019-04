Współpracowała z ISIS. Teraz stanie przed sądem

Jennifer W. opuściła Niemcy pod koniec sierpnia 2014 i przez Turcję oraz Syrię dotarła do Iraku, gdzie miesiąc później przyłączyła się do bojówek dżihadystów. We wtorek (09.04.2019) rozpocznie się jej proces przed sądem krajowym w Monachium.

Jak wynika z aktu oskarżenia, Niemka od czerwca 2015 r. działała w policji obyczajowej „Państwa Islamskiego" w irackich miastach Faludża i Mosul. Uzbrojona w kałasznikowa, pistolet oraz pas samobójców patrolowała wieczorami tamtejsze parki. Dbała o to, by kobiety przebywające w miejscach publicznych stosowały się do surowych zaleceń ISIS dotyczących ubioru. Według informacji niemieckiej prokuratury otrzymywała za to miesięczne wynagrodzenie w wysokości 70-100 dolarów.

Dziewczynka jako niewolnica

Jennifer W. miała też wraz z mężem kupić w grupie syryjskich jeńców wojennych pięcioletnią dziewczynkę, którą traktowali jak niewolnicę. Kiedy chore dziecko zmoczyło się, mąż Niemki za karę zostawił je przykute łańcuchem na upale, gdzie z wycieńczenia zmarło.

Próba powrotu do Niemiec

W 2016 r. Jennifer W. została zatrzymana w Turcji, kiedy usiłowała przedłużyć ważność dokumentów tożsamości w ambasadzie niemieckiej. Władze tureckie nie aresztowały jej, lecz odesłały do Niemiec. Jednak aresztowaniu Jennifer W. stanęła na przeszkodzie decyzja Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie uznali, że uczestnictwo w codziennym życiu bojówek dżihadystów nie jest wystarczającym powodem, by kobietę aresztować.

Jennifer W. po powrocie do Niemiec mieszkała w miejscowości Vechta w Dolnej Saksonii. Przez cały ten okres prokuratura zbierała przeciwko niej dowody. Pozwoliły one w czerwcu ubiegłego roku aresztować Niemkę podczas próby powrotu do Iraku w region kontrolowany przez ISIS.

Amal Clooney będzie reprezentować w procesie w Monachium matkę nieżyjącego dziecka

Proces Jennifer W. potrwa do końca września. Zaplanowano 23 rozprawy. Jak podaje magazyn „Der Spiegel”, w procesie weźmie udział jako oskarżyciel posiłkowy matka nieżyjącej pięciolatki, która też jako niewolnica żyła pod dachem Jenniefer W. Matkę reprezentować będzie Amal Clooney.

(afp,dpa/jar)