Wraca Bundesliga, wracają też kibice. Porozumienie krajów związkowych

Przedstawiciele krajów związkowych uzgodnili, że stadiony będą wypełnione w dwudziestu procentach. Decyzja dotyczy wszystkich klubów Bundesligi.

Mimo stopniowego powrotu kibiców na trybuny, obowiązywać będą też restrykcje. Oprócz nakazu noszenia maseczek, na stadionach zabroniona będzie sprzedaż alkoholu. Jeśli liczba infekcji w danym miejscu wzrośnie do ponad 35 na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedniu dni, zawodnicy znowu będą grać przy pustych trybunach.

Przełomu w procesie decyzyjnym dokonał RB Lipsk. Na początku września klub otrzymał wstępne pozwolenie, by wpuścić około 8500 kibiców. Zielone światło wydał miejscowy urząd zdrowia, przyzwalając na zapełnienie co piątego krzesełka na Red Bull Arenie.

Kibicowanie z dystansem

Decyzja RB Lipsk wyprzedziła założenia rządu federalnego, by na stadiony nie wpuszczać kibiców do końca października. „Do tego czasu postaramy się opracować plan umożliwiający fanom powrót na trybuny” – zapowiadał pod koniec sierpnia premier Bawarii Markus Soeder (CSU).

Kilka dni później trzecia drużyna ostatniego sezonu Bundesligi okazała się pierwszą, która ogłosiła taką decyzję. Pomysł oznaczał też dopuszczanie kibiców poprzez losowanie posiadaczy karnetów.

Koncepcja porządkowa Lipszczan zakłada utworzenie sześcioosobowych grup w odpowiednich odstępach. Przychodzący na stadion będą też zobowiązani do podania danych osobowych, w tym adresów. Istotnym czynnikiem wydania zgody była mała liczba infekcji w Saksonii. By utrzymać niski współczynnik, na stadion wejdą tylko mieszkańcy tego kraju związkowego.

Kibice na stadionie będą zobowiązani do noszenia masek

Jednolite przepisy

Decyzja podjęta w Lipsku wywołała dyskusje w całych Niemczech. Niedługo potem, Hertha Berlin ogłosiła, że wkrótce planuje wpuścić 4000 kibiców. Początkowe założenia m.in. w Bremie, Badenii-Wirtembergii czy Nadrenii Północnej-Westfalii nie przewidywały liczb większych niż trzycyfrowe. Senat w Bremie na niedługo przed porozumieniem krajów związkowych zezwolił na podobną liczbę kibiców, co w Lipsku.

– Podchodzę z rezerwą do tego pomysłu. Widzę jednak szansę jego zrealizowania. Do końca października będziemy mieć pełen pogląd – powiedział Markus Soeder w „Bild am Sonntag”. – Przede wszystkim otwarcie stadionów nie może przeszkodzić ponownemu otwieraniu szkół i przedszkoli, co stanowi priorytet – dodał premier Bawarii.

Puchar jako próba generalna

Na kilka dni przed inauguracją sezonu rozegrano pierwsze mecze DFB Pokal. Niektóre kluby uznały pierwszą rundę krajowego pucharu za testy, wpuszczając kibiców na stadiony. W Dreźnie na trybunach pojawiło się 10 tysięcy osób, w Rostocku 7500.

– Fani długo na to czekali. Cieszę się, że znowu więcej z nich może wejść na stadion. To duży krok w czasach pandemii koronawirusa – napisała na Twitterze premier landu Meklemburgia Pomorze-Przednie Manuela Schwesig.

Przed spotkaniem, rzecznicy miejscowej Hansy prosili kibiców o przestrzeganie zasad higienicznych. Ostatecznie w social mediach nie zabrakło zdjęć kibiców niestosujących się m.in. do trzymania zalecanego odstępu.

Nowy sezon Bundesligi startuje 18 września. W meczu inauguracyjnym Bayern Monachium zmierzy się z Schalke 04 Gelsenkirchen. Mimo uzgodnionych reguł, pierwsze spotkanie odbędzie się jeszcze bez udziału kibiców.

