Wpadka z ulotkami wyborczymi AfD

Do fikcyjnego serwisu kolportażu „Flyerservice Hahn” przyznała się grupa artystów „Zentrum für Politische Schönheit” ZPS (Centrum Piękna Politycznego). ZPS zaproponował prawicowo-populistycznej AfD odbiór i dystrybucję na dużą skalę materiałów do kampanii wyborczej. Partia z „wdzięcznością” przyjęła ofertę. 85 związków okręgowych tej partii stało się klientami fikcyjnego serwisu „Flyerservice Hahn” bez prawnie wiążącej umowy. Tydzień w tydzień na adres ZPS przyjeżdżały ciężarówki z ulotkami wyborczymi AfD.

ZPS następnie wydało oświadczenie, że serwis „Flyerservice Hahn” nie może rozpowszechniać ulotek, gdyż byłoby to sprzeczne z ogólnymi warunkami dostawcy usług. „Wykluczają one rozpowszechnianie 'propagandy i fałszywych oświadczeń', jak również materiałów reklamowych 'partii politycznych” – wynika z oświadczenia.

AfD chce wnieść oskarżenie

AfD zapowiedziała już w piątek przedwyborczy, że biuro federalne partii „niezwłocznie złoży wniosek o wszczęcie postępowania karnego i przeanalizuje dalszą procedurę prawną”.

Przewodniczący partii Tino Chrupalla i Jörg Meuthen stwierdzili, że serwis „Flyerservice Hahn” zaproponował AfD na kilka tygodni przed wyborami do Bundestagu „rozdawanie ulotek w gospodarstwach domowych za akceptowalną cenę”. Złożono kilka zamówień na łączną ilość ponad miliona ulotek. W tym celu „sfałszowano stronę internetową i bezprawnie wykorzystano numer NIP zupełnie nieświadomego przedsiębiorcy” - podało kierownictwo partii.

Masowa ingerencja w kampanię

We wtorek wieczorem przed wyborami do Bundestagu związki okręgowe AfD i jej zainteresowani kandydaci do Bundestagu zostali poinformowani drogą mailową, że ulotki nie mogą być rozdawane „z powodów organizacyjnych”. Chrupalla mówił o „masowej ingerencji w demokratyczną kampanię wyborczą”.

Gruppa artystów z ZPS już w przeszłości zwracali na siebie uwagę, podejmując działania przeciwko AfD. Pod koniec 2017 r. grupa postawiła np. w sąsiedztwie prawicowca z AfD Björna Höcke w Bornhagen w Turyngii instalację przypominającą berliński Pomnik Holocaustu.

ZPS zaapelowała obecnie do społeczeństwa o pomoc w sfinansowaniu sporu prawnego z AfD poprzez przekazanie datków na recykling miliona ulotek wyborczych tej partii, które są wciąż w posiadaniu artystów.

Obejrzyj wideo 04:08 Udostępnij Jak żyje się w byłej NRD? Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3Tonz Jak żyje się w byłej NRD? Odwiedzamy wschodnioniemiecką prowincję

(ARD/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>