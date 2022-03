Galerie

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują miasta

Wojska rosyjskie zbliżają się do Kijowa i nasilają ataki rakietowe na drugie co do wielkości miasto Ukrainy, Charków.

Ludność cywilna ucieka z Kijowa Mieszkańcy Kijowa w przedziale pociągu w oczekiwaniu na ewakuację (1.03.2022). Uciekając przed wojną Ukrainę opuszczają setki tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci. Mężczyźni w wieku poborowym pozostają, by bronić swojego kraju.

Wybuchy w stolicy Ukraiński żołnierz w pobliżu budynku trafionego przez Rosjan (1.03.22)

Niezłomny prezydent Jego postawa, hart ducha i zdolności przywódcze budzą podziw całego wolnego świata. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w czasie wywiadu z dziennikarzami agencji Reutera (Kijów 1.03.2022)

Opustoszałe ulice Na ulicach Kijowa panuje niewielki ruch. Mer miasta zaapelował, by wychodzić z domu tylko w pilnych sprawach. W nocy obowiązuje godzina policyjna.

Zwierzęta też się boją Wybuchów boją się także zwierzęta. Kiriło Trantin pociesza jednego ze swoich podopiecznych w kijowskim zoo (1.03.22).

Ciężkie walki Ukraińcy dzielnie bronią swojej stolicy. Do zaciętych walk doszło m. in. w Buczy, w pobliżu Kijowa. Ukraińcy zniszczyli tam rosyjskie pojazdy opancerzone.

Ostrzał rakietowy Wojna w Ukrainie staje się coraz bardziej brutalna. Po nieudanej pierwszej fazie inwazji, Rosjanie rozpoczęli intensywny ostrzał wielkich miast. Rośnie liczba ofiar cywilnych. Jedna z rakiet trafiła m. in. budynek komendy policji w Kijowie. (2.03.22)

Coraz więcej ofiar cywilnych Od rakiet i bomb giną cywile. Na zdjęciu ratownicy wynoszą ciało jednej z ofiar ataku rakietowego na budynek regionalnej administracji w Charkowie (1.03.22)

Zniszczony ratusz Budynek regionalnej administracji w Charkowie po ataku rakietowym (1.03.22). Charków to drugie po Kijowie największe miasto Ukrainy. Przed wojną mieszkało tu 1,5 mln mieszkańców. To miasto ma największą ilość szkół wyższych w Ukrainie - 42.