Wojna w Ukrainie. Rośnie zainteresowanie Niemców Bundeswehrą

Od początku wojny w Ukrainie ogromnie wzrosło zainteresowanie Niemców Bundeswehrą. O „znacznym wzroście zapytań” poinformowała gazety grupy medialnej Funke rzeczniczka Ministerstwa Obrony. Według danych resortu w marcu na stronę interntową bundeswehr.de weszło o około 1,5 mln osób więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Osiągnięto tym samym rekordowy wynik 4,1 mln odsłon. W kwietniu odnotowano prawie trzy miliony odsłon.

W lutym i marcu strona internetowa Ministerstwa Obrony Niemiec bmvg.de była odwiedzana cztery razy częściej niż w tych samych miesiącach poprzedniego roku. Tym samym liczba odsłon w kwietniu była nadal dwukrotnie wyższa niż w kwietniu 2021 roku.

Według raportu, resort obrony odnotował podobny rozwój sytuacji na mediach społecznościowych. Od początku wojny poprzez Facebooka udało się dotrzeć do około trzech milionów osób, czyli dwukrotnie większej liczby niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Z kolei na kanale YouTube od rozpoczęcia wojny 24 lutego do 1 maja liczba wyświetleń filmów wzrosła do około 25 mln, gdy w tym samym okresie w 2021 roku było to około 17 mln. Dwukrotnie wzrósł też czas odtwarzania filmów i wyniósł 1,2 miliona godzin.

Ludzie widzą, czemu służy Bundeswehra

Wojna sprawiła, że o wiele więcej osób interesuje się Bundeswehrą i jej misją - powiedziała gazetom grupy medialnej Funke Eva Högl (SPD), pełnomocniczka federalna ds. sił zbrojnych.

Jak wskazała z przekonaniem socjaldemokratka: „Teraz wielu ludzi w kraju, którzy wcześniej nie przejmowali się wojskiem, uświadamia sobie, po co mamy Bundeswehrę, dlaczego jej potrzebujemy i że musimy zrobić dla niej więcej”.

- Kiedy latem 2021 r. byłam z niemieckimi żołnierzami na wschodniej flance NATO na Litwie, żołnierze mieli wrażenie, że w Niemczech pozostają całkowicie poza radarem uwagi. Teraz to się całkowicie zmieniło - dodała Högl.

Plakat reklamujący Bundeswehrę

Powrót zainteresowania karierą

Jak wynika dalej z raportu resortu obrony, na początku wojny „w krótkim czasie” wzrosło zainteresowanie karierą w Bundeswehrze, co doprowadziło do zwiększenia liczby spotkań służących wstępnym poradom. Według rzeczniczyki ministerstwa „w międzyczasie oba trendy wróciły jednak do normy” .

Zwiększone zapotrzebowanie zauważył również Związek Rezerwistów Niemieckich Sił Zbrojnych. „W okresie konfliktu na Ukrainie odnotowaliśmy dwukrotny wzrost liczby nowych zgłoszeń w porównaniu z poprzednimi latami” - powiedział rzecznik.

Tymczasem pełnomocniczka ds. sił zbrojnych zaapelowała o zrównoważone finansowanie Bundeswehry. - Nie może być dłużej tak, że na Bundeswehrze drastycznie się oszczędza, jak to miało miejsce w ostatnich latach - twierdzi Eva Högl.

