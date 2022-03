Wojna w Ukrainie. Nowa polityka bezpieczeństwa Niemiec

Ból i ciepienie ludności cywilnej w Ukrainie

Grabieże sklepów

W drugim co do wielkości mieście Ukrainy, Charkowie, głodujący mieszkańcy splądrowali centrum handlowe w dzielnicy Saltivka. Niepewna jest sytuacja miast: Charkowa, Czernihowa, Sumy i Ochtyrki na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Są one narażone na ciągły ostrzał, częściowo z wyrzutni rakietowych Grad, oraz bombardowania z powietrza.