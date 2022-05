Wojna w Ukrainie. Katastrofalne skutki dla kobiet i mniejszości

Kobiety wykonują większość pracy humanitarnej, opiekują się swoimi bliskimi i osobami potrzebującymi – wynika z raportu opublikowanego w środę (4.5.2022) w Bonn. Jednak z udziału w formalnych procesach decyzyjnych na poziomie administracyjnym, w działaniach humanitarnych i procesie pokojowym kobiety pozostały w dużej mierze wykluczone. Pracownice organizacji pomocowych donoszą, że wielu mężczyzn zajmuje stanowiska decyzyjne, a decyzje są podejmowane w drodze dyrektyw i bez konsultacji.

Romom odmawiano zakwaterowania

Także dla marginalizowanych grup skutki wojny są katastrofalne – wynika z raportu. Wielu respondentów ze społeczności romskich, których liczebność w Ukrainie przed wojną szacowano na ok. 400 000 osób, przyznało, że czuje się bardzo pokrzywdzonymi. Odmawiano im m.in. zakwaterowania, nie informowano dostatecznie o pomocy, nie mają też niezbędnych dokumentów, aby uciec za granicę.

Uchodźcy z Ukrainy w Brazylii

Pomoc humanitarna musi uwzględniać różne potrzeby kobiet i mężczyzn, a także szczególnie zagrożonych grup – powiedziała Sima Bahous, dyrektor wykonawcza organizacji ONZ Kobiety.

– Słyszymy od ludzi w Ukrainie, że niektóre grupy, takie jak osoby z niepełnosprawnościami, Romowie i inne mniejszości etniczne, samotne matki i dzieci bez opieki potrzebują różnych form ochrony i pomocy – dodaje Karl-Otto Zentel, sekretarz generalny Care Niemcy. – Należy to pilnie uwzględnić w każdym programie pomocowym.

Szczególnie matki i dzieci

Care i ONZ Kobiety apelują m.in. o niedyskryminujący dostęp do schronisk, a także możliwość zakwaterowania z podziałem na płeć lub rodzinę. Priorytetem musi być opieka zdrowotna nad matkami, noworodkami i dziećmi. Obejmuje to także opiekę kliniczną nad osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej i zapewnienie dostępu do środków antykoncepcyjnych.

Na potrzeby raportu w dniach od 2 do 6 kwietnia przeprowadzono 179 wywiadów z mieszkańcami 19 regionów Ukrainy.

(EPD/dom)