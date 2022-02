Polityka

Wojna na Ukrainie. Wojska rosyjskie w Charkowie

Rosyjskie wojska zbliżyły się do centrum Charkowa, drugiego co do wielkości miasta na Ukrainie – wynika z ukraińskich źródeł.

Przedmieścia Charkowa

Walki trwają nadal – poinformował w niedzielę na Facebooku gubernator obwodu charkowskiego, Oleg Siniegubow. Wezwał on około 1,4 mln mieszkańców do nieopuszczania swoich domów. Na południu Ukrainy wojska rosyjskie miały okrążyć według źródeł ukraińskich dwa duże miasta. Walki w Charkowie rozpoczęły się w niedzielę rano i objęły kilka miejsc w rejonie miasta. Reporter agencji informacyjnej AFP poinformował o zaciętych walkach ulicznych. Powiedział, że od rana słychać było strzały z broni maszynowej i wybuchy. Reporter relacjonował, że widział też kilka porzuconych rosyjskich pojazdów pancernych i spalony wrak. Ulice były wyludnione. Kijów pod kontrolą sił ukraińskich Z kolei armia rosyjska poinformowała, że na południu Ukrainy naciera na główne miasta Chersoń i Berdiańsk. „W ciągu ostatnich 24 godzin siły rosyjskie całkowicie otoczyły miasta Chersoń i Berdiańsk” – powiedział rzecznik ministerstwa obrony w Moskwie Igor Konaszenkow. Chersoń liczy 290 tys. mieszkańców, Berdiańsk 110 tys. Według rzecznika rosyjscy żołnierze przejęli także kontrolę nad Heniczeskiem, miastem portowym nad Morzem Azowskim, oraz nad lotniskiem w pobliżu Chersonia. W niedzielę rano stołeczny Kijów pozostawał pod kontrolą sił ukraińskich – jak podała administracja miasta. Według oświadczenia doszło jednak do walk z „sabotażystami”. Rosyjska agresja na Ukrainę Niedziela, 27 lutego, jest czwartym dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosyjskie wojska lądowe w ciągu kilku godzin dotarły do Kijowa, ale napotkały tam silniejszy opór niż się spodziewano. W sobotę Rosja zarządziła rozszerzenie swojej ofensywy wojskowej na Ukrainie. Do niedzieli armia rosyjska podała, że zniszczyła 975 obiektów wojskowych na Ukrainie i zestrzeliła osiem myśliwców, siedem helikopterów i jedenaście dronów. Rzecznik ministerstwa obrony twierził, że ukraińscy żołnierze „masowo” składają broń. Do niewoli – jak podał – dostało się ponad 470 ukraińskich żołnierzy. Informacje te trudno zweryfikować. (AFP/dom) Obejrzyj wideo 01:37 Rosja atakuje. Protesty na całym świecie

Redakcja poleca