Wojna i jej skutki. W Davos rusza kryzysowe Światowe Forum Ekonomiczne

Pomimo wysokich temperatury i słabej zimy w szwajcarskim Davos na krótko przed rozpoczęciem Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) zaczął padać śnieg. W zeszłym roku wydarzenie wyjątkowo zorganizowano w maju. Dziś światowi prominenci znów mogą cieszyć się zimową aurą. Krajobraz się zmienił, ale w programie dalej dominuje wojna w Ukrainie i jej globalne skutki.

Czasy niepewności

W szwajcarskim kurorcie co roku spotykają się światowi przywódcy, przedstawiciele biznesu, celebryci oraz kluczowi działacze społeczni. Uczestnicy rozpoczynającej się dziś, 16 stycznia, kolejnej edycji muszą przyjrzeć się wielkim kryzysom, które mnożą się na świecie. Światowe rynki znajdują się pod presją inflacji, kryzysu energetycznego i zakłóceń w łańcuchach dostaw. Dodatkowy Chiny zmagają się z nawrotem pandemii koronawirusa.

– Kryzys gospodarczy, ekologiczny, społeczny i geopolityczny przenikają się i składają na skrajnie nieprzewidywalną i niepewną przyszłość – powiedział dziennikarzom Klaus Schwab, założyciel WEF. – Coroczne spotkanie w Davos powinno prowadzić do tego, aby decydenci nie ugrzęźli w myśleniu w kategoriach sytuacji kryzysowej – dodał.

Twórca Forum Klaus Schwab

Kto pojawi się w Davos

Na pięciodniowe wydarzenie do Davos, któremu w tym roku przyświeca motto „Współpraca w podzielonym świecie", przyjedzie ponad 50 przywódców państw. Wśród mówców nie zabraknie kanclerza Niemiec Olafa Scholza, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Hiszpanii Pedro Sancheza.

Swój debiut w Szwajcarii zaliczy kilku świeżo wybranych przywódców, w tym prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol, prezydent Kolumbii Gustavo Petro i prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. Delegacjom afrykańskim przewodniczyć będzie prezydent RPA Cyril Ramaphosa oraz Samia Suluhu, prezydent Tanzanii.

USA reprezentować będzie specjalny pełnomocnik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw klimatu John Kerry oraz przedstawicielka ds. handlu Katherine Tai. Oprócz 56 ministrów finansów (to więcej niż kiedykolwiek wcześniej) w Davos stawi się też 19 dyrektorów banków centralnych.

Zabraknie natomiast uczestników z Rosji. Forum zawiesiło kontakty z przedstawicielami tego kraju w skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do Szwajcarii udała się reprezentacja z Kijowa, ale ze względów bezpieczeństwa organizatorzy nie zdradzali konkretnych nazwisk.

Rosyjskie przedstawicielstwo w Davos pozostanie zamknięte

Strach przed recesją

53. edycja WEF odbywa się w czasie najcięższych wstrząsów gospodarczych ostatnich lat. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa ostrzega, że w tym roku recesja może dotknąć jedną trzecią wszystkich światowych gospodarek.

Wojna w Ukrainie i ogłoszone w jej następstwie zachodnie sankcje wobec Rosji doprowadziły do bezprecedensowych niedoborów energii. Choć wydaje się, że w krajach uprzemysłowionych, takich jak USA i państwa strefy euro, inflacja osiągnęła już swój szczyt, to utrzymuje się ona wciąż na bardzo wysokim poziomie.

To natomiast zmusza banki centralne do agresywnego podnoszenia stóp procentowych. A wysokie stopy prowadzą do wyższych kosztów refinansowania w fazie stagnacji gospodarczej i potęgują niebezpieczeństwo globalnego kryzysu zadłużenia.

Dotyczy to również kontynentu afrykańskiego. Według Banku Światowego, obecny kryzys gospodarczy może doprowadzić do dalszego wzrostu ubóstwa w krajach regionu Afryki Subsaharyjskiej. W tym regionie mieszka już 60 proc. najbiedniejszych ludzi na świecie.

Forum w Davos znów odbywa się w styczniu

W sporządzonej przez ekspertów WEF corocznej ocenie ryzyka za największe bezpośrednie ryzyko uznano wzrost globalnych kosztów życia spowodowany pandemią oraz inwazją Rosji na Ukrainę. Z raportu wynika, że niedobory źródeł energii i żywności będą się utrzymywać przez kolejne dwa lata.

– Spotkanie w Davos odbywa się w kontekście najbardziej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej na świecie w przeciągu dekad. Stawka dla globalnej gospodarki jest naprawdę wysoka. Należy uniknąć globalnej recesji, spowolnienia wzrostu, wysokiej inflacji i rosnącego zadłużenia – mówił dziennikarzom przewodniczący Forum Borge Brende.

Forum znów w klasycznej odsłonie

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 r., szczyt w Davos ponownie odbywa się tradycyjnie w Davos i w styczniu. W 2021 r. szczyt odbył się tylko wirtualnie. W ubiegłym roku spotkanie zorganizowano w maju. Ze względu na przesunięcie terminu, wielu kluczowych gości nie mogło uczestniczyć z powodu innych zobowiązań.

W tym roku Forum może poszczycić się największą jak dotąd liczbą uczestników. Do Davos zjedzie 1,5 tys. czołowych przedstawicieli biznesu i polityki, wśród nich 600 prezesów największych światowych koncernów.