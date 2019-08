Woidke: obchody rocznicy wybuchu wojny wspólnie z Polską

„Tę ważną rocznicę powinniśmy co roku obchodzić wspólnie z Polską” – powiedział Woidke w piątek w Berlinie podczas konferencji „80 lat później. Napaść Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej z polsko-niemieckiej i międzynarodowej perspektywy”.

„Odczuwam wściekłość i wstyd, gdy myślę o bezprecedensowej przemocy, z jaką narodowo-socjalistyczne Niemcy w wojnie na wyniszczenie zaatakowały pokojową Polskę, a później na inne narody Europy. Miliony mężczyzn, kobiet i dzieci zostały zamordowane, zniszczono miasta, a ludzi z całych połaci kraju wypędzono. 1 września 1939 roku był dniem, który zmienił świat” – oświadczył Woidke.

Premier Brandenburgii poparł projekt "miejsca pamięci i edukacji" w Berlinie, który ma przypominać o okrucieństwach wyrządzonych Polakom przez Niemców.

„Chodzi mi o upamiętnienie służące edukacji” – zaznaczył. Zastrzegł, że konkretny kształt i rodzaj wiedzy, jaką miejsce to ma przekazywać, jest przedmiotem społecznej debaty.

Blisko dwa lata temu grupa obywateli RFN rzuciła pomysł wzniesienia w Berlinie Pomnika Polaków – ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Obecnie toczy się ożywiona dyskusja o tym projekcie. Na początku tego tygodnia podano, że pomysł popiera 240 posłów Bundestagu. To właśnie do niemieckiego parlamentu należy decyzja co do ewentualnego utworzenia pomnika.

Woidke podkreślił rolę młodzieży w obu krajach, by kontynuować pamięć o wojnie. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Jugendwerk, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Koordynator poinformował, że stara się o zwiększenie dotacji z budżetu centralnego na wymianę młodzieży.

W konferencji uczestniczyła wiceminister kultury i narodowego dziedzictwa Magdalena Gawin.

Premier graniczącej z Polską Brandenburgii jest od 2014 roku koordynatorem rządu Niemiec do spraw współpracy z Polską.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>