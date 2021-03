Woidke: Granica z Polską powinna być otwarta dla pracowników transgranicznych

Polska została wczoraj (19.03.2021) uznana przez Niemcy za kraj wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Od jutra (niedziela, 21.03.2021) wjazd do Niemiec będzie możliwy tylko z negatywnym testem na koronawirusa.

Brandenburgia wspiera pracowników transgranicznych

Tymczasem, rząd Brandenburgii - kraju związkowego przylegającego do Polski - zadeklarował, że chce umożliwić przekraczanie granicy Polakom dojeżdżającym do pracy w Niemczech. Jak oświadczył dziś (20.03.2021) premier tego landu Dietmar Woidke (SPD), "uczynimy wszystko, aby nowe ograniczenia w jak najmniejszym stopniu zaciążyły na życiu transgranicznym". Odnosi się to zarównio do Niemców jak i Polaków.

Chodzi tu o osoby dojeżdżające do pracy, do szkoły lub na studia, ale także o odwiedzające krewnych mieszkających po drugiej stronie granicy, które zostały wyłączone spod kwarantanny. Dojeżdżający do pracy muszą jednak dwa razy w tygodniu przebadać się na koronawirusa.

Rząd Brandenburgii uruchamia trzy stacje badań na obecność koronawirusa: we Frankfurcie nad Odrą, na autostradzie A12 i w Guben. Premier Brandenburgii wyraził ubolewanie z powodu nowych ograniczeń i niedogodności. Życzył "(naszym) polskim sąsiadom" jak najszybszego odprężenia w koronakryzysie. Jednocześnie zapowiedział rozmowy na temat obecnej sytuacji z przedstawicielami strony polskiej.

Wjazd do Niemiec tylko z testem

Ze względu na duży wzrost infekcji koronawirusem niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI), a za nim niemiecki rząd, wczoraj (19.03.2021) zaliczył Polskę do krajów wysokiego ryzyka. Oznacza to, że od niedzieli (21.03.2021) wjazd do RFN będzie możliwy tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19.

O decyzji poinformował RKI na swojej stronie internetowej. Oprócz Polski na listę krajów wysokiego ryzyka trafiły m.in. Bułgaria i Cypr. Instytut Roberta Kocha zalicza do obszarów wysokiego ryzyka te kraje i regiony, w których liczba nowych infekcji COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia przekracza 200.

Do tej pory Polska była "zwykłym" obszarem ryzyka, a test można było zrobić także w Niemczech w ciągu 48 godzin od wjazdu. Niemcy jednak nie planują stacjonarnych kontroli granicznych, tak jak na granicy z Czechami czy Austrią. Możliwe są jednak wyrywkowe kontrole w pasie przygranicznym.

(DPA, DW/jak)

