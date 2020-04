Woidke apeluje o otwarcie granic dla pracowników transgranicznych

Pracownicy transgraniczni apelują: “Wpuśćcie nas do pracy! Wpuśćcie nas do domu!”

Odcięci od pracy, szkoły czy rodziny. Pracownicy transgraniczni nie mogą jak dawniej, codziennie jeździć do Niemiec, bo po powrocie do Polski czekałaby ich kwarantanna. Apelują do władz o zmianę tej sytuacji.