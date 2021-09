Wizja berlińskiej AfD. Olimpiada w 2036 z Polską

Berliński oddział skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) przedstawił swój plan do roku 2050. Zgodnie z nim chce olimpiady w 2036 roku z Polską – donosi dziennik „Berliner Zeitung”. Olimpiada odbyłaby się dokładnie sto lat po igrzyskach olimpijskich w Berlinie, które otworzył Adolf Hitler.

Dziennik powołuje się na plany przedstawione przez Georga Pazderskiego, ustępującego szefa klubu poselskiego AfD w jednoizbowym parlamencie Berlina. „Podobne pomysły pojawiały się już wcześniej – na przykład współpraca Berlina i Tel Awiwu – pisze „Berliner Zeitung”.

Olimpiada Berlin-Warszawa

Pazderski proponuje teraz organizację igrzysk olimpijskich między Berlinem a Warszawą. „To byłaby wielka koncepcja pokojowa” – cytuje 69-latka berliński dziennik. „Mogłoby to zlikwidować wiele resentymentów, które wciąż istnieją w obu krajach” – dodał. Pazderski urodził się w Niemczech, ale jego ojciec – w czasie II wojny światowej robotnik przymusowy w Niemczech – pochodził z Polski.

Zaprezentowana przez Pazderskiego we wtorek (14.9.2021) wizja przyszłości nosi nazwę: „Świat. Miasto. Berlin 2050 – alternatywny plan dla Berlina”. Jak pisze „Berliner Zeitung”, pomysł wspólnej olimpiady był już dyskutowany w 2019 roku, kiedy berliński senator ds. sportu Andreas Geisel (z SPD) nie wykluczył ubiegania się o organizację olimpiady przez dwa kraje.

Zmienić wizerunek Berlina

AfD chce, aby Berlin przestał być postrzegany jako chaotyczne miasto, stolica handlarzy narkotyków, przestępców i niekontrolowanej imigracji. „Berlin ma doskonałą lokalizację” – podkreślał Pazderski podczas prezentacji planu na przyszłość.

Liczący 128 stron dokument powinien być „księgą zleceń” dla przyszłego klubu poselskiego AfD – powiedział Pazderski, który nie kandyduje już do berlińskiej Izby Deputowanych, lecz do Bundestagu. Jego partia wzywa do reindustrializacji Berlina i chce podnieść znaczenie rzemiosła w sektorze edukacji – donosi „Berliner Zeitung”.