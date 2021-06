Wirusolog: spadająca incydencja nie może uśpić czujności

Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował o 3254 nowych zachorowaniach w Niemczech. To o 1663 mniej niż w środę tydzień temu. Incydencja siedmiodniowa nadal spada, do 20,8 z 22,9 poprzedniego dnia. Wartość ta wskazuje, ile osób na 100.000 mieszkańców zostało zarażonych koronawirusem w ciągu ostatnich siedmiu dni. 107 innych osób zmarło w związku z wirusem. Zwiększa to ogólną liczbę zgłoszonych zgonów do 89.491.

Drugie szczepienie jest ważne

Spadająca liczba infekcji to jedno, troska o przyszłość – to drugie. Wirusolog Christian Drosten już ostrzega przed niepowodzeniem kampanii szczepień w Niemczech podczas lata.

– Trzeba uważać, aby ludzie nie stali się nieostrożni i np. nie rezygnowali z drugiego szczepienia, ponieważ nie mają już na to ochoty lub jest to zbyt skomplikowane – powiedział dyrektor Instytutu Wirusologii berlińskiej kliniki Charité w swoim podcaście dla NDR. – Myślę, że to będzie kolejne duże zadanie – dodał ekspert.

Niemożna rezygnować z drugiej dawki szczepionki - ostrzega wirusolog Christian Drosten

Christian Drosten spodziewa się za kilka tygodni dyskusji na temat promowania gotowości do szczepień. – Celem jest co najmniej 80 procent podwójnych szczepień, przynajmniej w „dorosłej populacji zdolnej do szczepień – przypomniał. Wyraził przy tym nadzieję, że uda się to osiągnąć do końca sierpnia lub do połowy września. – W tej chwili należy nadal koncentrować się na osobach po 45. roku życia – podkreślił Christian Drosten. Odsetek populacji, która jest w pełni zaszczepiona, wynosi obecnie w Niemczech nieco poniżej 22 procent.

Walka z wariantami wirusów

To, by kampania szczepień nie utknęła w martwym punkcie, jest ważne dla naukowca również w kontekście wariantów wirusa uznanych za niepokojące: odkryta po raz pierwszy w Indiach mutacja Delta lub podobne „z pewnością dominowałyby jesienią” – jak powiedział Drosten. Ważne jest, aby do tego czasu wskaźnik szczepień dorosłych był jak najwyższy.

Władze federalne wstrzymują szczepienia firm

W przypadku władz federalnych kampanie szczepień w miejscu pracy utknęły w martwym punkcie. Szczepienia w około 20 urzędach federalnych nie mogą rozpocząć się zgodnie z planem. Powodem podanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są niedopuszczalne warunki umowy z bońską firmą „BAD Gesundheitsvorsorge”, o czym poinformowały rozgłośnie NDR, WDR i dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

W przypadku władz federalnych kampanie szczepień w miejscu pracy utknęły w martwym punkcie

W szczególności chodziło o terminy odwoływania szczepień. Pracownicy musieliby teraz dłużej czekać na szczepienie firmowe. Ministerstwo szacuje liczbę takich szczepień na około 70.000. Dotyczy to m.in. Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji oraz Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców. Według własnych informacji BAD GmbH ma pod opieką w Europie 280.000 firm zatrudniających 4 miliony pracowników.

Opozycja zwiększa presję na Spahna

Tymczasem opozycja zwiększa presję na ministra zdrowia Jensa Spahna. Bundestag dziś zajmie się zarzutami wobec tego polityka CDU w związku z tzw. aferą maseczkową, czyli rzekomymi planami przekazania nietestowanych masek bezdomnym i niepełnosprawnym.

Klub poselski partii Lewica w swoim wniosku mówi o „ponownym skandalu wokół masek ochronnych, z udziałem ministra zdrowia”. Sprawa doprowadziła ostatnio do ostrych sporów w wielkiej koalicji – chadecy oskarżyli SPD o nieuczciwe ataki na Spahna.

