Wirusolog: koronawirus równie niebezpieczny jak grypa

Inaczej niż w pierwszych latach pandemii obecnie koronawirus jest równie niebezpieczny jak wirus grypy – uważa jeden z czołowych niemieckich wirusologów Christian Drosten, szef Instytutu Wirusologii w berlińskiej klinice Charité.

W rozmowie z gazetą „Augsburger Allgemeine” ocenił on, że zagrożenie stwarzane przez koronawirusa znacznie się zmieniło. „Na szczęście jesteśmy teraz w sytuacji, w której porównanie do grypy jest trafne. Dzieje się tak, ponieważ populacja jest w dużej mierze zaszczepiona, a większość ludzi przeszła zakażenie (koronawirusem – red.) kilka razy” – wyjaśnił Drosten.

Błędne osądy

Na początku pandemii koronawirusa nie przypuszczał on, że skuteczne szczepionki będą dostępne już po roku. „To było wspaniałe i wiele nam oszczędziło” – powiedział Drosten. I zastrzegł, że nie oznacza to jednak, że koronawirus nie stanowił zagrożenia.

„Na początku pandemii byli ludzie, którzy twierdzili, że Covid jest porównywalny z normalną grypą. Więc o co było to całe przerażenie?” – wspomina wirusolog. „Dziś wiemy, że były to zdecydowanie błędne osądy” – dodał.

Szczepienia przeciwko Covid-19 w czasie pandemii koronawirusa Zdjęcie: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Pandemia to historia

Obecnie „niestety, ci sami ludzie, którzy wówczas wygłaszali fałszywe twierdzenia, teraz próbują podreperować swój publiczny wizerunek”. „Pandemia to już historia i nie powinniśmy jej naginać” – powiedział Dorsten, komentująctoczone aktualnie dyskusje, czy reakcja na pojawienie się koronawirusa, w tym rozmaite obostrzenia, były słuszne.

Podczas pandemii powstało wrażenie, że środowisko naukowe prowadziło spory o ocenę zagrożenia związanego z koronawirusem. Jednak według Drostena nie było sporu co do fundamentalnych kwestii. W telewizyjnych programach talk show niektórzy lekarze, filozofowie lub autorzy książek prezentowali się jako eksperci, „aby następnie w rzeczywistości przedstawiać polityczne, abo nawet populistyczne argumenty”.

EPD/ widz