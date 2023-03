Wino coraz droższe. Niemcy rzadziej po nie sięgali

Winiarskie regiony w Niemczech

Badenia (Baden)

Badenia, trzeci co do wielkości region winiarski Niemiec, wysunięty jest najbardziej na południe. Rozpościera się na przestrzeni około 400 kilometrów, od Jeziora Bodeńskiego po Mannheim. Jest to też najcieplejszy i najbardziej słoneczny region winiarski. Przez to w winogronach zawartość naturalnego alkoholu jest wysoka. Badenia jest najważniejszym dostawcą burgundów.